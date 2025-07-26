https://crimea.ria.ru/20250726/vredonosnoe-po-v-telefone--kak-opredelit-i-chto-delat-1147930936.html

Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать

Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать

Странное поведение смартфона и появление подозрительных приложений может быть связанно с установкой вредоносного программного обеспечения. Как определить и... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T20:38

2025-07-26T20:38

2025-07-26T20:38

киберпреступность

смартфон

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

цифровая безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111288/67/1112886757_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_dda620fb57faf27c8af34fd2f20aa4f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Странное поведение смартфона и появление подозрительных приложений может быть связанно с установкой вредоносного программного обеспечения. Как определить и устранить опасность рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Признаки зараженияКроме того, в телефоне могут появиться незнакомые приложения, которые вы не устанавливали, или старые приложения могут требовать разрешения на доступ к СМС, звонкам или местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика". Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли.Как действоватьДалее следует срочно позвонить в банк, сообщить о проблеме и попросить заблокировать карты и отменить все неавторизованные операции. При этом номер службы поддержки следует искать обороте карты или на официальном сайте банка, но не в приложении на зараженном телефоне.С чистого чужого телефона или компьютера зайдите на "Госуслуги", в социальные сети, почтовые аккаунты, маркетплейсы, где нужно зайти в разделы "Безопасность", "Ваши устройства", "Активные сессии" и завершить все подозрительные или неизвестные сессии, отзовав доступ для незнакомых устройств. Следующий шаг – обращение в полицию.Что делать с телефономЧтобы обезопасить устройства от вредоносных программ в полиции советуют использовать антивирусы, которые необходимо выбрать из списка опубликованного в официальном реестре программного обеспечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернетеВ WhatsApp распространяется опасный троян GraphiteОпасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киберпреступность, смартфон, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, цифровая безопасность