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Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать
Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать
Странное поведение смартфона и появление подозрительных приложений может быть связанно с установкой вредоносного программного обеспечения. Как определить и... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T20:38
2025-07-26T20:38
киберпреступность
смартфон
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Странное поведение смартфона и появление подозрительных приложений может быть связанно с установкой вредоносного программного обеспечения. Как определить и устранить опасность рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Признаки зараженияКроме того, в телефоне могут появиться незнакомые приложения, которые вы не устанавливали, или старые приложения могут требовать разрешения на доступ к СМС, звонкам или местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика". Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли.Как действоватьДалее следует срочно позвонить в банк, сообщить о проблеме и попросить заблокировать карты и отменить все неавторизованные операции. При этом номер службы поддержки следует искать обороте карты или на официальном сайте банка, но не в приложении на зараженном телефоне.С чистого чужого телефона или компьютера зайдите на "Госуслуги", в социальные сети, почтовые аккаунты, маркетплейсы, где нужно зайти в разделы "Безопасность", "Ваши устройства", "Активные сессии" и завершить все подозрительные или неизвестные сессии, отзовав доступ для незнакомых устройств. Следующий шаг – обращение в полицию.Что делать с телефономЧтобы обезопасить устройства от вредоносных программ в полиции советуют использовать антивирусы, которые необходимо выбрать из списка опубликованного в официальном реестре программного обеспечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернетеВ WhatsApp распространяется опасный троян GraphiteОпасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киберпреступность, смартфон, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, цифровая безопасность
Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать

Странное поведение телефона может быть признаком вредоносного ПО

20:38 26.07.2025
 
© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Странное поведение смартфона и появление подозрительных приложений может быть связанно с установкой вредоносного программного обеспечения. Как определить и устранить опасность рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Признаки заражения

"Телефон ведет себя странно: он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было", – перечислили в полиции главные признаки.
Кроме того, в телефоне могут появиться незнакомые приложения, которые вы не устанавливали, или старые приложения могут требовать разрешения на доступ к СМС, звонкам или местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика". Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли.

Как действовать

"Отключите устройство от сети Интернет. Если вы понимаете, что установили вредоносное приложение, немедленно отключите устройство от Интернета (включите режим полета). Это предотвратит дальнейшую передачу данных злоумышленникам", – советуют правоохранители.
Далее следует срочно позвонить в банк, сообщить о проблеме и попросить заблокировать карты и отменить все неавторизованные операции. При этом номер службы поддержки следует искать обороте карты или на официальном сайте банка, но не в приложении на зараженном телефоне.
С чистого чужого телефона или компьютера зайдите на "Госуслуги", в социальные сети, почтовые аккаунты, маркетплейсы, где нужно зайти в разделы "Безопасность", "Ваши устройства", "Активные сессии" и завершить все подозрительные или неизвестные сессии, отзовав доступ для незнакомых устройств. Следующий шаг – обращение в полицию.

Что делать с телефоном

"Для устранения вредоноса лучше всего сразу обратиться к специалисту – в сервисный центр или специалисту по кибербезопасности. Но если вы решили действовать самостоятельно рекомендуем воспользоваться подробной инструкцией", – рекомендуют в профильном управлении МВД.
Чтобы обезопасить устройства от вредоносных программ в полиции советуют использовать антивирусы, которые необходимо выбрать из списка опубликованного в официальном реестре программного обеспечения.
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КиберпреступностьСмартфонМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиЦифровая безопасность
 
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