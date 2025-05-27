https://crimea.ria.ru/20250527/moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-na-laykakh-v-internete-1146734645.html

Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете

Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете

В Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T08:33

2025-05-27T08:33

2025-05-27T08:33

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

цифровая безопасность

соцсети

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.По данным правоохранителей, мошенники отправляют россиянам голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов. Если откликнуться на такого рода сообщение, злоумышленники предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение, уточнили в МВД.Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой, добавили в полиции России.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейВ Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме

https://crimea.ria.ru/20250523/moshenniki-natselilis-na-molodezh-v-krymu-rasskazali-o-novoy-taktike-1146656306.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, цифровая безопасность, соцсети, общество, новости