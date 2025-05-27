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Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете
Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете
В Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T08:33
2025-05-27T08:33
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
цифровая безопасность
соцсети
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.По данным правоохранителей, мошенники отправляют россиянам голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов. Если откликнуться на такого рода сообщение, злоумышленники предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение, уточнили в МВД.Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой, добавили в полиции России.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейВ Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме
https://crimea.ria.ru/20250523/moshenniki-natselilis-na-molodezh-v-krymu-rasskazali-o-novoy-taktike-1146656306.html
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96
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, цифровая безопасность, соцсети, общество, новости
Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете

Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов предлагают заработать на "лайках" в соцсетях

08:33 27.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
По данным правоохранителей, мошенники отправляют россиянам голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов. Если откликнуться на такого рода сообщение, злоумышленники предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение, уточнили в МВД.
"Завоевав доверие, от гражданина потребуют "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение", – предупреждают правоохранители.
Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой, добавили в полиции России.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.
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