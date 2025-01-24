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Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус
Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус
В МВД России предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T13:26
2025-01-24T13:26
вирусы
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В МВД России предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Чаще всего злоумышленники направляют сообщения с приложенным файлом, спрашивая: "Это ты на видео?". Слово "видео" в разных вариациях используется также в названии файла.В результате конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам. Персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целя, предупреждают в МВД. Поэтому не следует открывать сообщения с файлами, направленные из неизвестных источников.Ранее стало известно, что в работе популярного мессенджера Telegram 24 января произошел масштабный сбой – на него жалуются пользователи из двадцати регионов России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в TelegramМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вирусы, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус

В Telegram мошенники рассылают опасную вредоносную программу Mamont

13:26 24.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В МВД России предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Продолжается Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением .apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих", - говорится в сообщении.
Чаще всего злоумышленники направляют сообщения с приложенным файлом, спрашивая: "Это ты на видео?". Слово "видео" в разных вариациях используется также в названии файла.
"При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере", - пояснили в ведомстве.
В результате конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам. Персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целя, предупреждают в МВД. Поэтому не следует открывать сообщения с файлами, направленные из неизвестных источников.
Ранее стало известно, что в работе популярного мессенджера Telegram 24 января произошел масштабный сбой – на него жалуются пользователи из двадцати регионов России.
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