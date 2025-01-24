https://crimea.ria.ru/20250124/opasnyy-mamont-v-telegram-rasprostranyaetsya-novyy-virus-1143623250.html

Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус

Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Опасный Mamont: в Telegram распространяется новый вирус

В МВД России предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T13:26

2025-01-24T13:26

2025-01-24T13:26

вирусы

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111425/77/1114257751_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_f5f92e634b4648f8a7159083ab7f6b40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В МВД России предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Чаще всего злоумышленники направляют сообщения с приложенным файлом, спрашивая: "Это ты на видео?". Слово "видео" в разных вариациях используется также в названии файла.В результате конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам. Персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целя, предупреждают в МВД. Поэтому не следует открывать сообщения с файлами, направленные из неизвестных источников.Ранее стало известно, что в работе популярного мессенджера Telegram 24 января произошел масштабный сбой – на него жалуются пользователи из двадцати регионов России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в TelegramМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsApp

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вирусы, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество