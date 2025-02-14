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В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T17:54
2025-02-14T17:54
новости
вирусы
киберпреступность
кибербезопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны пользователей без их участия. Об этом сообщает в пятницу Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным правоохранителей, установлены фаты проникновения вредоносной программы Graphite на телефоны россиян через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. При этом для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически.В МВД России ранее предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppЗвонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в Telegram
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости, вирусы, киберпреступность, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема - МВД

17:54 14.02.2025
 
© AFP 2016/ Yasuyoshi ChibaWhatsApp
WhatsApp
© AFP 2016/ Yasuyoshi Chiba
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны пользователей без их участия. Об этом сообщает в пятницу Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей", - цитирует ведомство члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова.
По данным правоохранителей, установлены фаты проникновения вредоносной программы Graphite на телефоны россиян через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. При этом для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически.
В МВД России ранее предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих
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