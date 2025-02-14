https://crimea.ria.ru/20250214/v-whatsapp-rasprostranyaetsya-opasnyy-troyan-graphite-1144180308.html

В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite

В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T17:54

2025-02-14T17:54

2025-02-14T17:54

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кибербезопасность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны пользователей без их участия. Об этом сообщает в пятницу Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным правоохранителей, установлены фаты проникновения вредоносной программы Graphite на телефоны россиян через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. При этом для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически.В МВД России ранее предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppЗвонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в Telegram

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вирусы, киберпреступность, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)