https://crimea.ria.ru/20250214/v-whatsapp-rasprostranyaetsya-opasnyy-troyan-graphite-1144180308.html
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T17:54
2025-02-14T17:54
2025-02-14T17:54
новости
вирусы
киберпреступность
кибербезопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110861/48/1108614850_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_57ee90afa5205af8b3540ce3d96054e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны пользователей без их участия. Об этом сообщает в пятницу Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным правоохранителей, установлены фаты проникновения вредоносной программы Graphite на телефоны россиян через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. При этом для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически.В МВД России ранее предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеЗащититься невозможно: хакер оценил опасность WhatsAppЗвонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в Telegram
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110861/48/1108614850_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_8c87c97806b1968c3b600053b99a60b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, вирусы, киберпреступность, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная проблема, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на телефоны пользователей без их участия. Об этом сообщает в пятницу Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей", - цитирует ведомство члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова.
По данным правоохранителей, установлены фаты проникновения вредоносной программы Graphite на телефоны россиян через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. При этом для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически.
В МВД России ранее предупредили о распространении через Telegram вируса Mamont – вредоносной троянской программы. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: