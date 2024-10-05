https://crimea.ria.ru/20241005/moshenniki-prikreplyayut-virusy-k-faylam-chem-opasna-peresylka-v-internete-1140773899.html

Мошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернете

Мошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернете - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Мошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернете

В России распространяется вирус-троян, который имитирует фейковые уведомления о списаниях средств, после чего жертве звонит подставной сотрудник банка и... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T21:21

2024-10-05T21:21

2024-10-05T21:21

мошенничество

вирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В России распространяется вирус-троян, который имитирует фейковые уведомления о списаниях средств, после чего жертве звонит подставной сотрудник банка и сообщает о взломе личного кабинета, а для защиты денег требует платежную информацию. Защитить себя от дистанционных мошенников можно, установив на телефон антивирусные программы и соблюдая ряд рекомендаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка.рф" Александра Пожарская.По ее словам, сотрудники банков никогда не связываются с клиентами по телефону."Никогда никто не будет соединять с сотрудником Центробанка. У нас Банк России, как основной финансовый регулятор, не общается по телефону с гражданами, все происходит только через электронный документооборот или при личном посещении. Если что-то произошло в банке, банк уведомлять не будет, он будет решать проблему так, чтобы потребитель об этом даже не узнал, потому что это репутационные риски", - пояснила Пожарская.Такая схема не новая, говорит эксперт, и мошенники начали ее отрабатывать еще в 2019 году, во время ограничений из-за пандемии коронавируса."Поскольку люди были в замкнутом пространстве, произошел всплеск цифровизации, началось дистанционное оказание различных услуг, в том числе и в банковском сервисе. Поэтому злоумышленники искали такие пути, которые помогут им без личного посещения жертвы или банка получить средства. Таким образом они стали делать фишинговые рассылки, либо по почте, либо через соцсети, и прикреплять троян к разным файлам", - отметила Пожарская.По ее словам, вирус-троян может быть прикреплен к любому файлу. Например, к PDF-файлу, а также к открыткам и роликам, которыми пользователи обмениваются с друзьями и родственниками в мессенджерах.По словам эксперта, те пользователи, у которых отключена автозагрузка медиа-файлов, более защищены."Нужно отключить автозагрузку файлов в мессенджерах и не заниматься пересылкой. А если вы хотите кого-то порадовать, то лучше скачать файл из интранета. В наших российских поисковиках есть раздел Картинки, там достаточно хорошая проверка на вредоносные ПО и так далее. Обязательно нужно устанавливать антивирус на устройство и постоянно его обновлять, потому что его легко обнаружить и обезвредить", - сказала Пожарская.Без специальных антивирусных программ пользователь не сможет определить угрозу "невооруженным глазом", отметила эксперт. Однако, по ее словам, в первую очередь стоит обращать внимание на пересланные сообщения, а еще удалять неизвестные медиа-файлы.По словам Пожарской, все схемы дистанционного мошенничества всегда актуальны и остаются в работе у злоумышленников. Так, в последнее время, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов."Сейчас достаточно часто приходят сигналы о том, что в мессенджерах звонят якобы сотрудники ФСБ. Надо помнить о том, что никогда никакой сотрудник правоохранительных органов не будет звонить гражданину через мессенджер. И вообще все вопросы и проверки происходят через повестку", - заключила Пожарская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полицииМошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схемеЭксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, вирусы, интернет, новости, совет эксперта, общество