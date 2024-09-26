https://crimea.ria.ru/20240926/v-sevastopole-moshenniki-rassylayut-soobscheniya-pod-vidom-sotrudnikov-politsii-1140623205.html

В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции

В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции

Дистанционные мошенники в Севастополе от имени сотрудников полиции отправляют смс-рассылку с угрозами. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T08:19

2024-09-26T08:19

2024-09-26T08:19

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники в Севастополе от имени сотрудников полиции отправляют смс-рассылку с угрозами. Об этом сообщили в полиции Севастополя.В ведомстве отметили, что по указанному адресу находится Управление МВД России по Севастополю."К сожалению, не каждый житель нашего города может распознать несостыковки в таких мошеннических рассылках. Например, что дознаватели не служат в оперативном подразделении, которым является УЭБиПК и что настоящие сотрудники органов внутренних дел не направляют гражданам какую-либо информацию с помощью СМС, в том числе в мессенджерах", – пояснили в ведомстве.Смысл такой рассылки заключается в том, чтобы запугать потенциальную жертву и в дальнейшем манипулировать ею в корыстных целях. После получения такого сообщения мошенники могут позвонить и убедить выполнить их инструкции, в том числе перечислить свои деньги на "безопасные" счета, уточнили в полиции Севастополя.Ранее в Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго", которые могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянЭксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенниковПредлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, полиция севастополя, кибербезопасность, телефон, смартфон, киберпреступность