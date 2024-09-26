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В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции
В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции
Дистанционные мошенники в Севастополе от имени сотрудников полиции отправляют смс-рассылку с угрозами. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T08:19
2024-09-26T08:19
2024-09-26T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники в Севастополе от имени сотрудников полиции отправляют смс-рассылку с угрозами. Об этом сообщили в полиции Севастополя.В ведомстве отметили, что по указанному адресу находится Управление МВД России по Севастополю."К сожалению, не каждый житель нашего города может распознать несостыковки в таких мошеннических рассылках. Например, что дознаватели не служат в оперативном подразделении, которым является УЭБиПК и что настоящие сотрудники органов внутренних дел не направляют гражданам какую-либо информацию с помощью СМС, в том числе в мессенджерах", – пояснили в ведомстве.Смысл такой рассылки заключается в том, чтобы запугать потенциальную жертву и в дальнейшем манипулировать ею в корыстных целях. После получения такого сообщения мошенники могут позвонить и убедить выполнить их инструкции, в том числе перечислить свои деньги на "безопасные" счета, уточнили в полиции Севастополя.Ранее в Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго", которые могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянЭксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенниковПредлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч
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мошенничество, новости, полиция севастополя, кибербезопасность, телефон, смартфон, киберпреступность
В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полиции
В Севастополе мошенники рассылают сообщения с угрозами под видом сотрудников полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники в Севастополе от имени сотрудников полиции отправляют смс-рассылку с угрозами. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
"Жители нашего города начали получать СМС-сообщения о том, что якобы в отношении них возбуждено уголовное дело и поэтому необходимо явиться по адресу: площадь Восставших, д. 6 к дознавателю из УЭБиПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции – ред.) по г. Севастополь. В случае неявки авторы СМС угрожают принудительным приводом. Такие случаи фиксируются на территории нашего города", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по указанному адресу находится Управление МВД России по Севастополю.
"К сожалению, не каждый житель нашего города может распознать несостыковки в таких мошеннических рассылках. Например, что дознаватели не служат в оперативном подразделении, которым является УЭБиПК и что настоящие сотрудники органов внутренних дел не направляют гражданам какую-либо информацию с помощью СМС, в том числе в мессенджерах", – пояснили в ведомстве.
Смысл такой рассылки заключается в том, чтобы запугать потенциальную жертву и в дальнейшем манипулировать ею в корыстных целях. После получения такого сообщения мошенники могут позвонить и убедить выполнить их инструкции, в том числе перечислить свои деньги на "безопасные" счета, уточнили в полиции Севастополя.
Ранее в Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго
", которые могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".
Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования
, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.
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