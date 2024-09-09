https://crimea.ria.ru/20240909/predlagali-zarabotat-v-internete-zhiteli-sevastopolya-lishilis-852-tysyach-1140236186.html

Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч

Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч

Шестерых жителей Севастополя обманули дистанционные мошенники, предлагавшие заработать в интернете, доверчивые граждане потеряли более 800 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T17:43

2024-09-09T17:43

2024-09-09T17:43

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Шестерых жителей Севастополя обманули дистанционные мошенники, предлагавшие заработать в интернете, доверчивые граждане потеряли более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает полиция города.На 52-летнего работника одного из государственных предприятий и 47-летнюю безработную женщину мошенники вышли через популярный мессенджер. Им предложили легко заработать крупную сумму денег в сети Интернет."Сначала жертвы должны были приобрести товар на некоторую сумму, а затем писать отзывы и ставить им положительную оценку на одном из маркетплейсов. Так мошенники заполучили более 21 тысячи рублей личных накоплений потерпевших", – рассказали в полиции.Также через мессенджер 61-летнему мужчине мошенник предложил получить высокие дивиденды от инвестирования денег в акции крупной компании. Он убедил свою жертву перечислить на подконтрольные аферистам счета 231 тысячу рублей.Еще трое местных жителей отдали мошенникам свои сбережения, думая, что они инвестируют в криптовалюту. Общая сумма ущерба на троих составила около 600 тысяч рублей.Осознав, что попались в руки аферистов, жители Севастополя обратилась в полицию. В правоохранительных органах в очередной раз обращают внимание, что если вам обещают быстрый и гарантированный высокий доход, требующий вложения ваших денег, то это обман. Достоверная информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг размещена в реестре Центрального банка РФ.Ранее начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова сообщила, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенниковЗаработал на "желании" работать: задержан житель КерчиПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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