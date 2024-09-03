https://crimea.ria.ru/20240903/krymchane-otdali-moshennikam-bolshe-sta-millionov-rubley-za-mesyats-1140082265.html

Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц

Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц

Жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T12:13

2024-09-03T12:13

2024-09-03T12:17

мошенничество

новости крыма

крым

происшествия

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.По ее словам, довольно популярна у мошенников схема так называемый "безопасный счет"."За неделю было зарегистрировано десять фактов (по схеме "безопасный счет" – ред.) на сумму ущерба более 4 миллионов рублей", – уточнила она.Также она напомнила, что не существует никаких безопасных банковских счетов, кроме своего собственного.Еще одной достаточно распространенной схемой является "деньги взаймы". Это когда в мессенджерах или в соцсетях от имени знакомого пишут "займи денег", добавила представитель МВД по региону. Также полковник призвала не отключать критическое мышление и настороженно относиться к незнакомым людям, которые вам звонят и обращаются по имени-отчеству.Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйПенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости крыма, крым, происшествия, деньги