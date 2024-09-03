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Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц
Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц
Жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T12:13
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мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.По ее словам, довольно популярна у мошенников схема так называемый "безопасный счет"."За неделю было зарегистрировано десять фактов (по схеме "безопасный счет" – ред.) на сумму ущерба более 4 миллионов рублей", – уточнила она.Также она напомнила, что не существует никаких безопасных банковских счетов, кроме своего собственного.Еще одной достаточно распространенной схемой является "деньги взаймы". Это когда в мессенджерах или в соцсетях от имени знакомого пишут "займи денег", добавила представитель МВД по региону. Также полковник призвала не отключать критическое мышление и настороженно относиться к незнакомым людям, которые вам звонят и обращаются по имени-отчеству.Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйПенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мошенничество, новости крыма, крым, происшествия, деньги
Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц

Больше 100 миллионов рублей отдали мошенникам крымчане за месяц

12:13 03.09.2024 (обновлено: 12:17 03.09.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 человека, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.

"За прошедший месяц было зарегистрировано 264 факта (мошенничества – ред.) Сумма ущерба составила более 109 млн рублей", – сказала Кашкарова.

По ее словам, довольно популярна у мошенников схема так называемый "безопасный счет".
"За неделю было зарегистрировано десять фактов (по схеме "безопасный счет" – ред.) на сумму ущерба более 4 миллионов рублей", – уточнила она.
Также она напомнила, что не существует никаких безопасных банковских счетов, кроме своего собственного.
Еще одной достаточно распространенной схемой является "деньги взаймы". Это когда в мессенджерах или в соцсетях от имени знакомого пишут "займи денег", добавила представитель МВД по региону. Также полковник призвала не отключать критическое мышление и настороженно относиться к незнакомым людям, которые вам звонят и обращаются по имени-отчеству.
Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.
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