https://crimea.ria.ru/20241203/ukraina-vydvinula-trebovaniya-po-garantiyam-bezopasnosti-1142344055.html

Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности

Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности

МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности. Соответствующую информацию внешнеполитическое ведомство страны... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T16:23

2024-12-03T16:23

2024-12-03T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности. Соответствующую информацию внешнеполитическое ведомство страны распространило во вторник."Мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - сказано в заявлении украинского МИД.По мнению украинских дипломатов, приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием "российскому шантажу" и "лишит Кремль иллюзий" по поводу возможности помешать евроатлантической интеграции Украины.При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. МИД страны называет меморандум "памятником недальновидности" в принятии стратегических решений безопасности" и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отмечал, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на УкраинеИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЧто сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мид украины, нато, новости, политика, в мире