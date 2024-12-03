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Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности
Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности
МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности. Соответствующую информацию внешнеполитическое ведомство страны... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T16:23
2024-12-03T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности. Соответствующую информацию внешнеполитическое ведомство страны распространило во вторник."Мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - сказано в заявлении украинского МИД.По мнению украинских дипломатов, приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием "российскому шантажу" и "лишит Кремль иллюзий" по поводу возможности помешать евроатлантической интеграции Украины.При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. МИД страны называет меморандум "памятником недальновидности" в принятии стратегических решений безопасности" и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отмечал, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили планы НАТО разместить "миротворцев" на УкраинеИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияЧто сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, мид украины, нато, новости, политика, в мире
Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности

Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО - МИД Украины

16:23 03.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМИД Украины
МИД Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности. Соответствующую информацию внешнеполитическое ведомство страны распространило во вторник.
"Мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - сказано в заявлении украинского МИД.
По мнению украинских дипломатов, приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием "российскому шантажу" и "лишит Кремль иллюзий" по поводу возможности помешать евроатлантической интеграции Украины.
При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. МИД страны называет меморандум "памятником недальновидности" в принятии стратегических решений безопасности" и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".
Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.
Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отмечал, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Генсек альянса МАРК Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.
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