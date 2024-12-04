https://crimea.ria.ru/20241204/musornaya-reforma-v-krymu-i-novyy-zakonoproekt-kak-izmenyatsya-tarify-1142351213.html

"Мусорная реформа" в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы

"Мусорная реформа" в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы - РИА Новости Крым, 04.12.2024

"Мусорная реформа" в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы

Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Крыму может вырасти, если содержать контейнеры с отходами будут региональные операторы по обращению с твердыми... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T08:13

2024-12-04T08:13

2024-12-04T08:13

крым

радио "спутник в крыму"

мусор

жанна дикая

анатолий петров

новости крыма

вывоз тко

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Крыму может вырасти, если содержать контейнеры с отходами будут региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, как это предлагает новый проект федерального закона. Разъяснения на эту тему в эфире радио "Спутник в Крыму" дали генеральный директор "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая и директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Депутаты и сенаторы разработали законопроект, позволяющий передавать функции по созданию и содержанию контейнерных площадок региональным операторам, документ внесли в Госдуму 27 ноября. Инициативу пояснили тем, что у муниципалитетов нет средств содержать площадку и окружающую территорию в чистоте, а также строить новые площадки. Это должно происходить за счет местных бюджетов.По словам Жанны Дикой, сейчас в Крыму ответственность за содержание контейнерных площадок несет орган местного самоуправления или муниципалитет."И уже их право определять, кто непосредственно будет осуществлять содержание площадок. По-разному складывается в регионах практика, но в основном это берут на себя муниципалитеты. Около 99% контейнерных площадок в Крыму в их ведении", – сказала она.Как уточнил Анатолий Петров, муниципалитет как собственник должен оградить и залить бетоном площадку для сбора мусора, организовать освещение, высадить вокруг зеленые насаждения, а также обустроить навес и место под раздельный сбор мусора."И своевременно они должно все дезинфицироваться, мыться – и контейнеры, и площадка. Все это делает собственник. Если, например, это площадка собственников многоквартирного жилого дома, то эта обязанность на них", – добавил Петров.Он также выразил мнение, что если закон будет принят, "тариф надо будет увеличивать"."Оператор убирает за счет тарифа, а содержание останется на муниципалитетах. То есть бюджету станет легче, но это ляжет на плечи населения", – предположил Петров.Эту мысль подтверждает и гендиректор компании-регионального оператора "Крымэкоресурсы".Именно на муниципалитеты, а не на регионального оператора, по ее словам, ложится проблема вывоза навалов мусора на площадках. Проблему приходится иногда решать сообща – за дополнительные средства из бюджета в пользу компании."У нас в правилах определено, что все свыше куба считается уже навалами. Это свалка. И региональный оператор должен на это реагировать и сообщать собственнику контейнерной площадки. И должны муниципалы принять меры по ликвидации. Где-то они делают это самостоятельно, а где-то заказывают услуги у регионального оператора, только технику или механизированную уборку с вывозом", – сказала Дикая.По ее словам, сейчас законопроект, предлагающий наделить операторов в регионах по обращению с ТКО правом создавать и содержать контейнерный площадки, еще обсуждается. Кроме того, рассматриваются и другие положения, разработанные российским экологическим оператором, которые касаются ослабления требований к содержанию контейнерных площадок, сказала она.При этом Жанна Дикая отметила, что в двух городах Крыма – в Симферополе и Керчи – уже есть опыт заключения с региональным оператором контрактов на содержание контейнерных площадок.Директор "ЖКХ-контроль" Петров добавил, что кому бы не принадлежали площадки для сбора мусора, там должна быть соответствующая информационная табличка с контактами того, кто по звонку приедет и все уберет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныСброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует докладНовая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мусор, жанна дикая, анатолий петров, новости крыма, вывоз тко, закон и право