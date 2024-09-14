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Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причины

Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причины - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причины

В Крыму вынуждены отказаться от раздельного сбора мусора из-за отсутствия достаточного числа производств по переработке вторсырья. Таких отходы теперь можно... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T18:50

2024-09-14T18:50

2024-09-14T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму вынуждены отказаться от раздельного сбора мусора из-за отсутствия достаточного числа производств по переработке вторсырья. Таких отходы теперь можно сдать в небольшом количестве у общественников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор экоцентра "ЭкоКрым", волонтер Вероника Белякова.По словам Беляковой, "мусорная реформа" в России нужная и должна работать. Но хотя в Крыму стремятся собирать больше вторсырья и региональный оператор, и волонтеры, и граждане, возможности республики пока крайне ограничены для реализации задуманного, отмечает активист.В связи с этим региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Крымэкоресурсы" будет везде убирать желтые контейнеры для вторсырья, сказала волонтер."Региональный оператор признал, что не работает эта система, и будет убирать желтые контейнеры для раздельного сбора мусора, потому что им некуда сбывать это все. Очень жалко. Потому что огромное количество людей к нам приходят и спрашивают. Многие заинтересованы, есть такие, кто уже и привык", – поделилась Белякова.По словам Беляковой, экоцентр "ЭкоКрым" с пунктом приема вторсырья был создан именно для того, чтобы минимизировались отходы и дать людям возможность избавляться от бытового мусора экологичным способом. И это уже дает результаты, отметила волонтер."Мы как общественники стараемся создавать (такие возможности), для этого экоцентр и открыли. 80% из того, что у нас в мусорном ведре лежит, – вторсырье, которое можно переработать. Что экологично, нежели отправить это все на свалку. И к нам присоединяется все больше людей, и есть уже постоянные посетители, которые приносят в отдельном пакете все, что можно сдать на переработку", – рассказала Белякова.Волонтер выразила надежду на то, что каждый из экотехнопарков, которые сейчас строятся в Крыму, "будет такой точкой, чтобы и принимать, и перерабатывать и сортировать – словом, правильно обращаться с отходами"."Потому что это действительно ценное сырье, которое просто улетает в никуда", – заметила она.А пока единственное, что может сделать крымский оператор по обращению с ТКО, чтобы в республике стало чище, это увеличить число площадок с контейнерами, и, возможно, число рейсов мусоровозов, считает Белякова.Помогать оператору продолжают волонтеры, организовывая вокруг себя неравнодушных людей. Так, 21 сентября в Крыму вновь пройдет всекрымская акция, приуроченная ко Дню чистоты. Это особенно актуально сейчас – после курортного сезона, когда много где в лесах, в горах и у озер можно обнаружить свалки мусора, оставленные приезжими туристами и местными отдыхающими, сказала Белякова."Это просто культура. Не лень или что-то еще, а уровень воспитания. Есть большое количество людей, которые никогда себе не позволят выбросить мусор мимо урны", –прокомментировала она.Белякова отметила, что акция чистоты в Крыму проводится почти шесть лет, и с каждым годом к ней присоединяются все больше активных граждан. И хотя есть территории, такие как Залесский лес, пруд возле радиорынка и ландшафтно-рекреационный парк "Битак" в Симферополе, которые замусориваются из года в год, все же уверенно можно сказать, что ситуация с мусором в Крыму стала лучше, считает волонтер.В начале сентября заместитель директора предприятия "Крымэкоресурсы" Андрей Седов сообщил, что в столице Крыма Симферополе убрали желтые контейнеры для пластиковых отходов.Ранее, в августе, на пресс-конференции РИА Новости Крым "Ситуация с вывозом и утилизацией ТКО в Крыму" проблемы озвучили представители ГУП "Крымэкоресурсы", АНО "ЖКХ-контроль", а также экозавода и ученого сообщества Крыма. В сентябре стало известно, что в Крыму увеличивается объем бытового мусора. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся Опыт Симферополя по уборке мусора внедрят в других муниципалитетах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, мусор, переработка мусора, крым, экология, городская среда, новости крыма