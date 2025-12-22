Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/ataka-vsu-na-kuban-povrezhdeny-dva-sudna-i-goryat-prichaly-1151865090.html
Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T05:54
2025-12-22T05:59
кубань
пожар
происшествия
атаки всу
темрюкский район
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе уточнили, что на причалах произошли возгорания на площади от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент пожар тушат. На месте работают оперативные и специальные службы.Также сообщается, что обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 17 декабря произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также была приостановлена работа 21 детсада и трех школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, пожар, происшествия, атаки всу, темрюкский район, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, краснодарский край
Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы

Два судна и два причала повреждены на Кубани в результате атаки беспилотников ВСУ

05:54 22.12.2025 (обновлено: 05:59 22.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что на причалах произошли возгорания на площади от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент пожар тушат. На месте работают оперативные и специальные службы.
Также сообщается, что обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.
Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 17 декабря произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также была приостановлена работа 21 детсада и трех школ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КубаньПожарПроисшествияАтаки ВСУТемрюкский районБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
09:34Электричка загорелась в Подмосковье
08:58Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей
08:43Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
08:25Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
08:08Автомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал
07:56Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год
07:25Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
07:17Трамп выступит с заявлением
07:07Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
06:45COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
06:29Переговоры России и США в Майами: что известно
05:54Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
00:01Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
23:02Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС
22:21Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
21:31Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
Лента новостейМолния