Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T05:54
2025-12-22T05:54
2025-12-22T05:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе уточнили, что на причалах произошли возгорания на площади от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент пожар тушат. На месте работают оперативные и специальные службы.Также сообщается, что обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.Как сообщалось, в результате атаки ВСУ в ночь на 17 декабря произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также была приостановлена работа 21 детсада и трех школ.
Новости
ru-RU
05:54 22.12.2025 (обновлено: 05:59 22.12.2025)