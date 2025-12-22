Рейтинг@Mail.ru
Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251222/krym-bet-rekordy-po-brakosochetaniyam-itogi-raboty-zagsov-za-2025-god-1151783351.html
Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год
Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год
2025 год стал "урожайным" и для отделений крымских ЗАГСов. Сколько пар зарегистрировали союзы на полуострове за это время и какие современные тренды на... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T07:56
2025-12-22T07:56
радио "спутник в крыму"
крым
семья
дети
загс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151700373_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_81f06c53f7da992f4acd95c90cc483c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. 2025 год стал "урожайным" и для отделений крымских ЗАГСов. Сколько пар зарегистрировали союзы на полуострове за это время и какие современные тренды на проведение церемоний в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом ЗАГС города Симферополя Елена Сливянчук.При этом, добавила гостья эфира, в отделении также отмечают так называемые юбилейные свадьбы."Вручаем специальные подарки, поздравления парам, которые стали сотыми, тысячными. В этом году было очень много таких юбилейных красивых пар, у которых в свидетельстве о браке трехзначные, четырехзначные цифры с ноликами", – поделилась заведующая отделом ЗАГС.Сейчас набирает популярность запись на регистрацию брака через портал Госуслуг, что позволяет брачующимся выбрать заранее не только дату свадьбы, но и место ее проведения. Елена Сливянчук уточнила, что за 2025 год более 60% заявлений поступило в отделение именно через электронный портал. Также увеличилось количество желающих из других регионов зарегистрировать брак в Крыму."В этом году летом в нашем отделе зарегистрировали браки более 70 таких пар – с некоторыми нам удалось пообщаться. И действительно, благодаря сервису Госуслуг воплотилась их мечта. Потому что, живя в достаточно отдаленных уголках России – в Магаданской области, Магнитогорске, Челябинске, Омске – они мечтали заключить свой семейный союз именно в Крыму, возле моря", – поделилась Елена Сливянчук. И отметила, что уже поступают заявки от пар со всей России на регистрацию в "красивые" даты следующего, 2026 года.Даже зимой, по словам гостьи эфира, в Симферопольском отделении ЗАГС проходит от 30 до 50 церемоний в неделю."Многие пары планируют радостное событие на зиму, когда спала жара, тем более крымская зима очень теплая и их приветствует и море, и крымские курорты. Зарегистрировать брак зимой в тихой, спокойной обстановке тоже много желающих", – отметила спикер.Примечательно, по мнению Елены Сливянчук, что нынешние церемонии по заключению брака все чаще отличаются русским традиционализмом."Полноценная церемония брака очень интересна, она включает в себя много элементов именно русских традиций. Для такого обряда парам нужно иметь с собой рушник, на который становятся молодожены и произнесут свое согласие, обручившись кольцами. Родители молодых могут взять с собой каравай. Для этого у нас есть специальные слова, специальные элементы церемонии. Есть также традиция, когда родители рушником завязывают руки молодоженам и из зала торжественных событий уже выходят не жених и невеста, а законные супруги рука об руку вместе", – рассказала собеседница.И поделилась, что в 2025 году самыми молодыми брачующимися были 18-летние ребята.Также в отделе ЗАГС происходят церемонии регистрации новорожденных и их имянаречение, рассказала гостья эфира. И перечислила имена, которые уже не один год остаются популярными: для мальчиков это Александр, Алексей, Артём, Амир Богдан, Максим Мустафа, а для девочек – Александра Полина, Ангелина, Арина, София.Редких имен тоже огромное количество, отметила собеседница. И рассказала, что сейчас нет моды на какое-то определенное имя, а скорее мода на их разнообразие. Родители очень хотят подчеркнуть индивидуальность свою и своего чада, поэтому имена очень интересные и красивые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьмиКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуПутин поручил поддержать отцов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151700373_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5a28861067385a390a68812ad42bf731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, семья, дети, загс
Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год

В Крыму в 2025 году зарегистрировано рекордное количество браков

07:56 22.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРаботник Дворца бракосочетаний
Работник Дворца бракосочетаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. 2025 год стал "урожайным" и для отделений крымских ЗАГСов. Сколько пар зарегистрировали союзы на полуострове за это время и какие современные тренды на проведение церемоний в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом ЗАГС города Симферополя Елена Сливянчук.
"В целом могу похвастаться по нашему отделу – просто рекордное количество браков в этом году. Отдел ЗАГС города Симферополя работает с 2017 года, но такого количества еще не было", – отметила собеседница.
При этом, добавила гостья эфира, в отделении также отмечают так называемые юбилейные свадьбы.
"Вручаем специальные подарки, поздравления парам, которые стали сотыми, тысячными. В этом году было очень много таких юбилейных красивых пар, у которых в свидетельстве о браке трехзначные, четырехзначные цифры с ноликами", – поделилась заведующая отделом ЗАГС.
Сейчас набирает популярность запись на регистрацию брака через портал Госуслуг, что позволяет брачующимся выбрать заранее не только дату свадьбы, но и место ее проведения. Елена Сливянчук уточнила, что за 2025 год более 60% заявлений поступило в отделение именно через электронный портал. Также увеличилось количество желающих из других регионов зарегистрировать брак в Крыму.
"В этом году летом в нашем отделе зарегистрировали браки более 70 таких пар – с некоторыми нам удалось пообщаться. И действительно, благодаря сервису Госуслуг воплотилась их мечта. Потому что, живя в достаточно отдаленных уголках России – в Магаданской области, Магнитогорске, Челябинске, Омске – они мечтали заключить свой семейный союз именно в Крыму, возле моря", – поделилась Елена Сливянчук.
И отметила, что уже поступают заявки от пар со всей России на регистрацию в "красивые" даты следующего, 2026 года.
Даже зимой, по словам гостьи эфира, в Симферопольском отделении ЗАГС проходит от 30 до 50 церемоний в неделю.
"Многие пары планируют радостное событие на зиму, когда спала жара, тем более крымская зима очень теплая и их приветствует и море, и крымские курорты. Зарегистрировать брак зимой в тихой, спокойной обстановке тоже много желающих", – отметила спикер.
Примечательно, по мнению Елены Сливянчук, что нынешние церемонии по заключению брака все чаще отличаются русским традиционализмом.
"Полноценная церемония брака очень интересна, она включает в себя много элементов именно русских традиций. Для такого обряда парам нужно иметь с собой рушник, на который становятся молодожены и произнесут свое согласие, обручившись кольцами. Родители молодых могут взять с собой каравай. Для этого у нас есть специальные слова, специальные элементы церемонии. Есть также традиция, когда родители рушником завязывают руки молодоженам и из зала торжественных событий уже выходят не жених и невеста, а законные супруги рука об руку вместе", – рассказала собеседница.
И поделилась, что в 2025 году самыми молодыми брачующимися были 18-летние ребята.
"Средний возраст молодоженов – 30 лет для девушки и 35 лет для молодых людей. Но с каждым годом у нас все больше и больше возрастных пар. Причем не просто средних лет, а были женихи 80-86 лет, невесты 82 лет. В Бахчисарайском районе в этом году было три таких пары. 79-летний жених и 76-летняя невеста были у нас в Ялте. Если просмотреть тенденцию прошлых лет, то таких пар практически не было, можно было насчитать 1- 2 за год, а в этом году по Крыму 1-2 в неделю", – отметила спикер.
Также в отделе ЗАГС происходят церемонии регистрации новорожденных и их имянаречение, рассказала гостья эфира. И перечислила имена, которые уже не один год остаются популярными: для мальчиков это Александр, Алексей, Артём, Амир Богдан, Максим Мустафа, а для девочек – Александра Полина, Ангелина, Арина, София.
Редких имен тоже огромное количество, отметила собеседница. И рассказала, что сейчас нет моды на какое-то определенное имя, а скорее мода на их разнообразие. Родители очень хотят подчеркнуть индивидуальность свою и своего чада, поэтому имена очень интересные и красивые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
Путин поручил поддержать отцов
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымсемьядетиЗАГС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
09:34Электричка загорелась в Подмосковье
08:58Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей
08:43Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
08:25Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
08:08Автомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал
07:56Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год
07:25Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
07:17Трамп выступит с заявлением
07:07Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
06:45COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
06:29Переговоры России и США в Майами: что известно
05:54Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
00:01Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
23:02Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС
22:21Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
21:31Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
Лента новостейМолния