https://crimea.ria.ru/20251222/krym-bet-rekordy-po-brakosochetaniyam-itogi-raboty-zagsov-za-2025-god-1151783351.html

Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год

Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год

2025 год стал "урожайным" и для отделений крымских ЗАГСов. Сколько пар зарегистрировали союзы на полуострове за это время и какие современные тренды на... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T07:56

2025-12-22T07:56

2025-12-22T07:56

радио "спутник в крыму"

крым

семья

дети

загс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151700373_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_81f06c53f7da992f4acd95c90cc483c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. 2025 год стал "урожайным" и для отделений крымских ЗАГСов. Сколько пар зарегистрировали союзы на полуострове за это время и какие современные тренды на проведение церемоний в этом году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом ЗАГС города Симферополя Елена Сливянчук.При этом, добавила гостья эфира, в отделении также отмечают так называемые юбилейные свадьбы."Вручаем специальные подарки, поздравления парам, которые стали сотыми, тысячными. В этом году было очень много таких юбилейных красивых пар, у которых в свидетельстве о браке трехзначные, четырехзначные цифры с ноликами", – поделилась заведующая отделом ЗАГС.Сейчас набирает популярность запись на регистрацию брака через портал Госуслуг, что позволяет брачующимся выбрать заранее не только дату свадьбы, но и место ее проведения. Елена Сливянчук уточнила, что за 2025 год более 60% заявлений поступило в отделение именно через электронный портал. Также увеличилось количество желающих из других регионов зарегистрировать брак в Крыму."В этом году летом в нашем отделе зарегистрировали браки более 70 таких пар – с некоторыми нам удалось пообщаться. И действительно, благодаря сервису Госуслуг воплотилась их мечта. Потому что, живя в достаточно отдаленных уголках России – в Магаданской области, Магнитогорске, Челябинске, Омске – они мечтали заключить свой семейный союз именно в Крыму, возле моря", – поделилась Елена Сливянчук. И отметила, что уже поступают заявки от пар со всей России на регистрацию в "красивые" даты следующего, 2026 года.Даже зимой, по словам гостьи эфира, в Симферопольском отделении ЗАГС проходит от 30 до 50 церемоний в неделю."Многие пары планируют радостное событие на зиму, когда спала жара, тем более крымская зима очень теплая и их приветствует и море, и крымские курорты. Зарегистрировать брак зимой в тихой, спокойной обстановке тоже много желающих", – отметила спикер.Примечательно, по мнению Елены Сливянчук, что нынешние церемонии по заключению брака все чаще отличаются русским традиционализмом."Полноценная церемония брака очень интересна, она включает в себя много элементов именно русских традиций. Для такого обряда парам нужно иметь с собой рушник, на который становятся молодожены и произнесут свое согласие, обручившись кольцами. Родители молодых могут взять с собой каравай. Для этого у нас есть специальные слова, специальные элементы церемонии. Есть также традиция, когда родители рушником завязывают руки молодоженам и из зала торжественных событий уже выходят не жених и невеста, а законные супруги рука об руку вместе", – рассказала собеседница.И поделилась, что в 2025 году самыми молодыми брачующимися были 18-летние ребята.Также в отделе ЗАГС происходят церемонии регистрации новорожденных и их имянаречение, рассказала гостья эфира. И перечислила имена, которые уже не один год остаются популярными: для мальчиков это Александр, Алексей, Артём, Амир Богдан, Максим Мустафа, а для девочек – Александра Полина, Ангелина, Арина, София.Редких имен тоже огромное количество, отметила собеседница. И рассказала, что сейчас нет моды на какое-то определенное имя, а скорее мода на их разнообразие. Родители очень хотят подчеркнуть индивидуальность свою и своего чада, поэтому имена очень интересные и красивые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьмиКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуПутин поручил поддержать отцов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, семья, дети, загс