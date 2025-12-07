Рейтинг@Mail.ru
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6%, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году

Социальные и страховые пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 2026 года – депутат

09:57 07.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6%, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
"Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента", – цитирует агентство парламентария.
Она напомнил, что социальные пенсии получают инвалиды с детства и дети-инвалиды, социальные по старости дают людям, не имеющим достаточного сажа и коэффициентов, или вообще никогда не работавшим гражданам. Государственные пенсии - людям из числа льготных категорий, например, пострадавшим от радиационных катастроф или жителям блокадного Ленинграда.
По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих, сообщалось ранее.
