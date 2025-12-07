https://crimea.ria.ru/20251207/kak-v-rf-proindeksiruyut-sotsialnye-i-strakhovye-pensii-v-2026-godu-1151464481.html

Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году

Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6%, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T09:57

2025-12-07T09:57

2025-12-07T09:57

пенсия

социальная пенсия

социальный фонд россии

общество

россия

новости

соцвыплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127900913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_163a0d6e297925c5af4930a49c6b59f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6%, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.Она напомнил, что социальные пенсии получают инвалиды с детства и дети-инвалиды, социальные по старости дают людям, не имеющим достаточного сажа и коэффициентов, или вообще никогда не работавшим гражданам. Государственные пенсии - людям из числа льготных категорий, например, пострадавшим от радиационных катастроф или жителям блокадного Ленинграда.По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублейГодовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - ПутинПенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, социальная пенсия, социальный фонд россии, общество, россия, новости, соцвыплаты