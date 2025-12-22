Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Сирены звучат в Севастополе звучат – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Сирены звучат в Севастополе звучат – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

20:31 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Сирены звучат в Севастополе звучат – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
