Какой сегодня праздник: 23 декабря

Какой сегодня праздник: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Какой сегодня праздник: 23 декабря

23.12.2025

2025-12-23T00:00

2025-12-23T00:00

2025-12-23T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

история

россия

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110045/36/1100453640_0:174:2948:1832_1920x0_80_0_0_62ef0cf22ad5dc532b2b0177d273088c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День снежных ангелов, в России – День дальней авиации ВКС, в Литве сжигают старые пни и отмечают День Блукаса. В этот день в 1900 году состоялся первый в мире сеанс звуковой радиопередачи, а в 1947 в СССР 1 января объявили выходным днем. В этот день родились народные артисты СССР Лев Дуров и Наталья Фатеева.Что празднуют в миреВ нашей стране сегодня отмечают День дальней авиации Воздушно-космических сил. Основу российской дальней авиации составляют самолеты Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Из этой троицы именно "девяносто пятые" и "сто шестидесятые" записали на свой счет наибольшее число рекордных показателей. Например, Ту-95 до сих пор самый быстрый в мире. И это при том, что свою службу этот бомбардировщик начал еще в 1956-м.День снежных ангелов – необычный и удивительный праздник, который отмечают любители сказок и волшебства. Считается, что снежные ангелы следят за тем, чтобы зимой, а особенно перед Новым годом, везде было много снега. Кстати, иногда эти товарищи забавляются и посылают на землю какой-то странный снег – красный со вкусом арбуза или даже разноцветный. Как-то такое приключилось в Колорадо, а в другой раз – на Камчатке. Правда, ученые все время находят этому скучные научные объяснения.Если вы хотите правильно проститься с прошлогодними заботами, поступайте как литовцы. Сегодня они сжигают старые пни, которые называют блукасами, в честь праздника, который тоже называют Блукас. Это день неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года, когда все старое и плохое следует оставить в прошлом и приготовиться к новому и хорошему.Также в эту субботу можно отметить Всемирный день сноубординга и День семейных традиций. Именины у Анны, Степана, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия.Знаменательные событияВ этот день в 1900 году канадско-американский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. Сигнал достиг расстояния 1,6 км! Но оказывается, в этом вопросе люди безнадежно отстали от бактерий, которые и раньше умели посылать друг другу радиосигналы. И это не шутка – ученые установили данный факт еще в 2009 году.Представьте, что 1 января вам нужно на работу. Не самое приятное ощущение. Хорошо, что день объявлен выходным. Соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР была подписан 23 декабря 1947 года.Кто родилсяВ этот день в 1931 году родился Лев Дуров – актер театра и кино, Народный артист СССР, на счету которого более двухсот ролей. Наиболее известные ленты с участием Дурова: "Три мушкетера", "Человек с бульвара капуцинов", "Сирота казанская". Кроме того, артист занимался озвучкой мультфильмов и писал книги.А в 1934-м на свет появилась советская и российская актриса Наталья Фатеева. В среде киношников она всегда считалась большой любительницей животных. Когда артистка появляется в Болшевском доме отдыха кинематографистов, персонал уже знает, что в свой номер она обязательно будет приводить несчастных животных и ухаживать за ними. Однажды в ее номере жили сразу шесть бездомных собак.Также 23 декабря родились император Всероссийский Александр I, художник-академист Карл Брюллов, русский писатель Вячеслав Куприянов и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2025

Новости

