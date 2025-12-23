Рейтинг@Mail.ru
Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
По прогнозам синоптиков, грядущий год продолжит засушливый период на полуострове. Готов ли Крым к уменьшению количества осадков и как будут обеспечены водой его РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. По прогнозам синоптиков, грядущий год продолжит засушливый период на полуострове. Готов ли Крым к уменьшению количества осадков и как будут обеспечены водой его населенные пункты, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
РИА Новости Крым
Новости
1920
1920
true
Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"

Как "Вода Крыма" обеспечит полуостров водой в 2026 году

06:02 23.12.2025
 
Капремонт водовода в Евпатории
Капремонт водовода в Евпатории
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. По прогнозам синоптиков, грядущий год продолжит засушливый период на полуострове. Готов ли Крым к уменьшению количества осадков и как будут обеспечены водой его населенные пункты, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
"Если мы идем по крупным городам, то, например, Евпатория, обеспечивается за счет артезианских источников, которые имеют гарантированный запас воды. Мы понимаем, сколько воды мы тут можем брать и в какой период. Там у нас полная уверенность в 26-м году. Те мероприятия, которые мы выполняем, сокращают потери и позволяют нам меньше воды брать для города при полноценной, круглосуточной подаче без графиков", - поделился он.
Гость эфира также отметил, что Симферополь полностью обеспечен водой.
"Мы ведем определенный мониторинг, ситуация неплохая. Мы имеем там порядка половины запасов воды от полного объема водохранилища. При этом столица может быть полностью обеспечена артезианской водой в случае необходимости", - заверил он.
Восточный Крым также полностью обеспечен водой на следующий год, рассказал Максим Новик.
"Тракт водоподачи уже в следующем году дойдет до Керчи и исключит в принципе все потери по ходу движения воды от крупнейших водозаборов северо-восточной части Крыма - Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского, которые суммарно дают необходимый объем для всего Керченского полуострова, Феодосии и Судака", - обозначил специалист.
Также он добавил, что прошедшие осадки позволили накопить воду в Белогорском водохранилище, где в настоящий момент воды на 15 миллионов больше, чем было в этот же период прошлого года.
В Алуште же, где ситуация с водой в 2025 году была напряженная из-за нехватки воды в Изобильненском водохранилище, по информации гостя эфира будет построено новое водохранилище, что позволит обеспечить регион водой.
В планах на 2026 год, по словам гендиректора "Воды Крыма" - обеспечение водой земельных участков, выданных участникам СВО.
"Наше предприятие является заказчиком на выполнение работ по строительству подводящих водоводов к массивам и строительству разводящих сетей. Часть работы по некоторым уже выполнена в Симферопольском и Бахчисарайском районах. А вся программа будет завершена в 2026 году", - отметил он.
Планируются работы предприятия и по объектам водоотведения Крыма.
"В этом году мы уже получили два объекта совместно с минстроем. Буквально на днях мы забираем КОС "Миндальное" - абсолютно новый, уникальный объект для обеспечения всего Судака и арт-кластера Таврида водоотведением. Также мы получаем после реконструкции КОС "Утес", где уже ведутся пуско-наладочные работы. В следующем году придет несколько объектов и на востоке Крыма, в Алуштинском регионе мы получим в эксплуатацию КОС "Малореченская". Глобальнейший объект КОС плюс разводящие сети водоотведения - в Коктебеле, где никогда не было канализации в принципе. Я уверен, что это дополнительно даст стимул данному региону. Таких объектов очень много", - поделился он.
Для улучшения ситуации с водой на полуострове предприятие также планирует постройку и ввод в эксплуатацию новых водохранилищ и других объектов водообеспечения.
"Планы есть. Мартовское и Солнечнгорское водохранилища уже можно рассматривать как состоявшиеся события. Проектирование ведется и скоро будет окончено. В следующем году по планам должна начаться стройка", - уточнил Новик.
Он считает, что также надо продумывать централизованное водоснабжение западного Крыма.
"Черноморский, Раздольненский, Сакский район обеспечены локальными скважинами, то есть там нет глобальных больших источников водоснабжения, которые могли бы обеспечить, например, Евпаторию. Там имеются два крупных водозабора, Ивановский и Чеботарский, где порядка 30 скважин - это групповой водозабор. Таких, к сожалению, в Западном Крыму немного. Я считаю, когда заработает Северокрымский канал, необходимо все-таки подумать о размещении таких объектов именно в Западном Крыму", - заключил гость студии.
