ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России - РИА Новости Крым, 23.12.2025
ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России - РИА Новости Крым, 23.12.2025
ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России – в том числе один над Крымом. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России – в том числе один над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, 14 – над Ростовской областью, семь – над Ставропольским краем, по три – над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, перечислили в российском военном ведомстве.
Материал дополняется
ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России

Ночью ВСУ атаковали Крым и еще пять регионов России – перехвачены и уничтожены 29 дронов

07:27 23.12.2025 (обновлено: 07:28 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России – в том числе один над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 мск 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, 14 – над Ростовской областью, семь – над Ставропольским краем, по три – над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, перечислили в российском военном ведомстве.
 
Лента новостейМолния