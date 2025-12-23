https://crimea.ria.ru/20251223/vsu-nochyu-atakovali-krym-i-esche-pyat-regionov-rossii-1151898187.html

ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России – в том числе один над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, 14 – над Ростовской областью, семь – над Ставропольским краем, по три – над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, перечислили в российском военном ведомстве.

