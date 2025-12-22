https://crimea.ria.ru/20251222/armiya-rf-idet-vpered--kiev-za-sutki-poteryal-bolshe-1200-boevikov-1151880108.html

Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков

Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков

Армия России в зоне проведения спецоперации на Украине продвигается вперед по отдельным участкам фронта, освобождает населенные пункты и занимает выгодные... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T14:05

2025-12-22T14:05

2025-12-22T14:05

россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134642319_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87efb11b3c4e10275dcdbfac4fecdee9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения спецоперации на Украине продвигается вперед по отдельным участкам фронта, освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежи. За сутки на линии боевого соприкосновения украинская сторона потеряла 1265 боевиков, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области. Также на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное. Кроме того, нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. Здесь ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Березовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили около 215 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник на этом направлении потерял до 235 военнослужащих.Воины группировки войск "Центр" продолжили уничтожение противника в городе Димитров ДНР и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенных пунктов Гришино и Родинское ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в разных районах ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли тут до 250 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих.Средствами противовоздушной обороны сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам УкраиныАрмия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво