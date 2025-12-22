Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков
Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков
Армия России в зоне проведения спецоперации на Украине продвигается вперед по отдельным участкам фронта, освобождает населенные пункты и занимает выгодные... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T14:05
2025-12-22T14:05
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения спецоперации на Украине продвигается вперед по отдельным участкам фронта, освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежи. За сутки на линии боевого соприкосновения украинская сторона потеряла 1265 боевиков, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области. Также на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное. Кроме того, нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. Здесь ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Березовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили около 215 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник на этом направлении потерял до 235 военнослужащих.Воины группировки войск "Центр" продолжили уничтожение противника в городе Димитров ДНР и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенных пунктов Гришино и Родинское ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в разных районах ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли тут до 250 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих.Средствами противовоздушной обороны сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
россия
россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво
Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков

Российские военные наступают - киевский режим потерял еще 1265 боевиков в зоне СВО

14:05 22.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения спецоперации на Украине продвигается вперед по отдельным участкам фронта, освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежи. За сутки на линии боевого соприкосновения украинская сторона потеряла 1265 боевиков, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области. Также на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное. Кроме того, нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. Здесь ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Березовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили около 215 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник на этом направлении потерял до 235 военнослужащих.
Воины группировки войск "Центр" продолжили уничтожение противника в городе Димитров ДНР и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенных пунктов Гришино и Родинское ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в разных районах ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли тут до 250 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
