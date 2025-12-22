https://crimea.ria.ru/20251222/sevastopoltsam-poobeschali-syurprizy-na-ploschadi-nakhimova-1151892348.html
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T18:15
2025-12-22T18:15
2025-12-22T18:15
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новый год
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151892184_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_05e13019504f636942cb76ad0afb0535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава города рассказал, что в этом году площадь Нахимова украсила новая елка."Сегодня бюджет Севастополя соcредоточен на исполнении обязательств перед нашими участниками СВО и членами семей наших воинов. Лишних денег нет. Тем не менее, праздничное настроение в городе необходимо: оно создает особую атмосферу и веру в будущее. Поэтому я обратился к крупному бизнесу, реализующему проекты в городе, и мы смогли получить новую главную елку Севастополя", - отметил Развожаев.Также на площади разместили три фотозоны. Одну из них украсили шарами ручной работы учеников школы искусств в "Новом Херсонесе".Ранее сообщалось, что площади и парки в Севастополе начали украшать к Новому году.Также, в этом году в Севастополе пройдет 30 праздничных новогодних мероприятий в рамках традиционной акции "Губернаторская елка", на них приглашены 12 тысяч ребят, в том числе 9,5 тысячи детей участников специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулыКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151892184_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_08399317376e5ac18a3cf27e1b007eff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новый год, городская среда
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
Губернатор Севастополя пообещал новогодние сюрпризы на главной площади города
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Это еще не все сюрпризы, которые будут на площади Нахимова. О них вы узнаете в ближайшие дни", - написал Развожаев в посте о новогодней елке на площади Нахимова.
Глава города рассказал, что в этом году площадь Нахимова украсила новая елка.
"Сегодня бюджет Севастополя соcредоточен на исполнении обязательств перед нашими участниками СВО и членами семей наших воинов. Лишних денег нет. Тем не менее, праздничное настроение в городе необходимо: оно создает особую атмосферу и веру в будущее. Поэтому я обратился к крупному бизнесу, реализующему проекты в городе, и мы смогли получить новую главную елку Севастополя", - отметил Развожаев.
Также на площади разместили три фотозоны. Одну из них украсили шарами ручной работы учеников школы искусств в "Новом Херсонесе".
Ранее сообщалось, что площади и парки в Севастополе начали украшать
к Новому году.
Также, в этом году в Севастополе пройдет
30 праздничных новогодних мероприятий в рамках традиционной акции "Губернаторская елка", на них приглашены 12 тысяч ребят, в том числе 9,5 тысячи детей участников специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: