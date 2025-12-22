Рейтинг@Mail.ru
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава города рассказал, что в этом году площадь Нахимова украсила новая елка."Сегодня бюджет Севастополя соcредоточен на исполнении обязательств перед нашими участниками СВО и членами семей наших воинов. Лишних денег нет. Тем не менее, праздничное настроение в городе необходимо: оно создает особую атмосферу и веру в будущее. Поэтому я обратился к крупному бизнесу, реализующему проекты в городе, и мы смогли получить новую главную елку Севастополя", - отметил Развожаев.Также на площади разместили три фотозоны. Одну из них украсили шарами ручной работы учеников школы искусств в "Новом Херсонесе".Ранее сообщалось, что площади и парки в Севастополе начали украшать к Новому году.Также, в этом году в Севастополе пройдет 30 праздничных новогодних мероприятий в рамках традиционной акции "Губернаторская елка", на них приглашены 12 тысяч ребят, в том числе 9,5 тысячи детей участников специальной военной операции.
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новый год, городская среда
Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова

Губернатор Севастополя пообещал новогодние сюрпризы на главной площади города

18:15 22.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевГлавная елка Севастополя
Главная елка Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Это еще не все сюрпризы, которые будут на площади Нахимова. О них вы узнаете в ближайшие дни", - написал Развожаев в посте о новогодней елке на площади Нахимова.

Глава города рассказал, что в этом году площадь Нахимова украсила новая елка.
"Сегодня бюджет Севастополя соcредоточен на исполнении обязательств перед нашими участниками СВО и членами семей наших воинов. Лишних денег нет. Тем не менее, праздничное настроение в городе необходимо: оно создает особую атмосферу и веру в будущее. Поэтому я обратился к крупному бизнесу, реализующему проекты в городе, и мы смогли получить новую главную елку Севастополя", - отметил Развожаев.
Также на площади разместили три фотозоны. Одну из них украсили шарами ручной работы учеников школы искусств в "Новом Херсонесе".
Ранее сообщалось, что площади и парки в Севастополе начали украшать к Новому году.
Также, в этом году в Севастополе пройдет 30 праздничных новогодних мероприятий в рамках традиционной акции "Губернаторская елка", на них приглашены 12 тысяч ребят, в том числе 9,5 тысячи детей участников специальной военной операции.
