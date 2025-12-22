https://crimea.ria.ru/20251222/sevastopoltsam-poobeschali-syurprizy-na-ploschadi-nakhimova-1151892348.html

Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие дни севастопольцев ждут новогодние сюрпризы на главной площади Севастополя, где установили новую новогоднюю елку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава города рассказал, что в этом году площадь Нахимова украсила новая елка."Сегодня бюджет Севастополя соcредоточен на исполнении обязательств перед нашими участниками СВО и членами семей наших воинов. Лишних денег нет. Тем не менее, праздничное настроение в городе необходимо: оно создает особую атмосферу и веру в будущее. Поэтому я обратился к крупному бизнесу, реализующему проекты в городе, и мы смогли получить новую главную елку Севастополя", - отметил Развожаев.Также на площади разместили три фотозоны. Одну из них украсили шарами ручной работы учеников школы искусств в "Новом Херсонесе".Ранее сообщалось, что площади и парки в Севастополе начали украшать к Новому году.Также, в этом году в Севастополе пройдет 30 праздничных новогодних мероприятий в рамках традиционной акции "Губернаторская елка", на них приглашены 12 тысяч ребят, в том числе 9,5 тысячи детей участников специальной военной операции.

