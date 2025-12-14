Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/kak-vybrat-gostinitsu-v-krymu-na-novyy-god-1151543506.html
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
Отправившись на новогодние каникулы в Крым, большинство туристов столкнутся с необходимостью остановиться на несколько дней в гостинице. Однако далеко не каждый РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T19:17
2025-12-14T19:17
крым
новый год в крыму
новый год 2026
совет эксперта
отели крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/89/1118018991_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5354f36cd3f0ca70ec9edbeaed923c01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Отправившись на новогодние каникулы в Крым, большинство туристов столкнутся с необходимостью остановиться на несколько дней в гостинице. Однако далеко не каждый путешественник знает, как грамотно это сделать. Эксперты Роспотребнадзора (РПН) поделились советами.Для поиска подходящей гостиницы или отеля достаточно лишь отфильтровать отели в соответствии с вашими требованиями на специальных ресурсах, отмечают специалисты.Также необходимо оценить уровень сервиса отеля. Сделать это можно заочно, исходя из "звездной" классификации. Так, отели 1* и 2* – это всегда минимум удобств, отели с тремя "звездами" предлагают средний уровень сервиса. Четырехзвездочные и пятизвездочные отели имеют свои бассейны, спортивные комплексы, рестораны, гарантируют комфортный отдых.Не обойтись и без отзывов предыдущих гостей. Во многих системах бронирования и агрегаторах отелей любой желающий может поделиться своим опытом пребывания в отелях.Важно знать, что администратор гостиницы может не пустить гостя, если имеются проблемы с документами. Граждан РФ могут зарегистрировать только по российскому паспорту.Кроме того, если берете с собой ценные вещи, позаботьтесь о наличии в гостинице сейфа или камеры хранения, обратите внимание на возраст отеля, наличие поблизости ночных клубов с громкой музыкой и баров, особенно если путешествуете с детьми.Как сообщалось ранее, половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых – санатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направленииВ Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билетОткрытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/89/1118018991_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2e2c49a80ed7130f65c245e3c43f483d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новый год в крыму, новый год 2026, совет эксперта, отели крыма
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год

При выборе гостиницы в Крыму на Новый год важно изучить отзывы – советы Роспотребнадзора

19:17 14.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкНомер в гостинице
Номер в гостинице - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Отправившись на новогодние каникулы в Крым, большинство туристов столкнутся с необходимостью остановиться на несколько дней в гостинице. Однако далеко не каждый путешественник знает, как грамотно это сделать. Эксперты Роспотребнадзора (РПН) поделились советами.
Для поиска подходящей гостиницы или отеля достаточно лишь отфильтровать отели в соответствии с вашими требованиями на специальных ресурсах, отмечают специалисты.

"Введите нужные вам даты, название города, укажите количество гостей. Далее можно выбрать тип размещения, тип питания и нужные именно вам услуги, а другие предлагаемые опции проигнорировать. Отсортировав предложения и тем самым существенно сузив поиск, вы в короткое время сможете найти и забронировать необходимый вам отель", – рекомендуют в РПН.

Также необходимо оценить уровень сервиса отеля. Сделать это можно заочно, исходя из "звездной" классификации. Так, отели 1* и 2* – это всегда минимум удобств, отели с тремя "звездами" предлагают средний уровень сервиса. Четырехзвездочные и пятизвездочные отели имеют свои бассейны, спортивные комплексы, рестораны, гарантируют комфортный отдых.
Не обойтись и без отзывов предыдущих гостей. Во многих системах бронирования и агрегаторах отелей любой желающий может поделиться своим опытом пребывания в отелях.
Важно знать, что администратор гостиницы может не пустить гостя, если имеются проблемы с документами. Граждан РФ могут зарегистрировать только по российскому паспорту.
Кроме того, если берете с собой ценные вещи, позаботьтесь о наличии в гостинице сейфа или камеры хранения, обратите внимание на возраст отеля, наличие поблизости ночных клубов с громкой музыкой и баров, особенно если путешествуете с детьми.
"Зайдите на сайт отеля и внимательно изучите информацию о нем. Информация в системе бронирования может быть неполной или устаревшей", – подчеркнули эксперты.
Как сообщалось ранее, половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых – санатории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
 
КрымНовый год в КрымуНовый год 2026Совет экспертаОтели Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
18:48Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья
18:22Новогодний шопинг: как распознать некачественные товары
17:55Кто и как должен вывозить опавшую листву из дворов Крыма
17:3727 землетрясений: под Севастополем фиксируется активизация очага
17:17Запрет на звонки из-за рубежа без согласия абонента инициирует Кабмин РФ
16:52Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд
16:34Более 1000 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
16:16Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России
15:56Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет
15:37На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов
15:10Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза за час
14:48Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым
14:20Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
14:10Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров
13:56Национальный парк создадут в Херсонской области
13:54212 дополнительных постов: охрану Крымского моста усилят к Новому году
13:45Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне
13:16Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
12:55Новости СВО: в Минобороны рассказали о внушительных потерях Киева
Лента новостейМолния