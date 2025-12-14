https://crimea.ria.ru/20251214/kak-vybrat-gostinitsu-v-krymu-na-novyy-god-1151543506.html
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Отправившись на новогодние каникулы в Крым, большинство туристов столкнутся с необходимостью остановиться на несколько дней в гостинице. Однако далеко не каждый путешественник знает, как грамотно это сделать. Эксперты Роспотребнадзора (РПН) поделились советами.
Для поиска подходящей гостиницы или отеля достаточно лишь отфильтровать отели в соответствии с вашими требованиями на специальных ресурсах, отмечают специалисты.
"Введите нужные вам даты, название города, укажите количество гостей. Далее можно выбрать тип размещения, тип питания и нужные именно вам услуги, а другие предлагаемые опции проигнорировать. Отсортировав предложения и тем самым существенно сузив поиск, вы в короткое время сможете найти и забронировать необходимый вам отель", – рекомендуют в РПН.
Также необходимо оценить уровень сервиса отеля. Сделать это можно заочно, исходя из "звездной" классификации. Так, отели 1* и 2* – это всегда минимум удобств, отели с тремя "звездами" предлагают средний уровень сервиса. Четырехзвездочные и пятизвездочные отели имеют свои бассейны, спортивные комплексы, рестораны, гарантируют комфортный отдых.
Не обойтись и без отзывов предыдущих гостей. Во многих системах бронирования и агрегаторах отелей любой желающий может поделиться своим опытом пребывания в отелях.
Важно знать, что администратор гостиницы может не пустить гостя, если имеются проблемы с документами. Граждан РФ могут зарегистрировать только по российскому паспорту.
Кроме того, если берете с собой ценные вещи, позаботьтесь о наличии в гостинице сейфа или камеры хранения, обратите внимание на возраст отеля, наличие поблизости ночных клубов с громкой музыкой и баров, особенно если путешествуете с детьми.
"Зайдите на сайт отеля и внимательно изучите информацию о нем. Информация в системе бронирования может быть неполной или устаревшей", – подчеркнули эксперты.
Как сообщалось ранее, половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована
. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых – санатории.
