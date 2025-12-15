Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251215/odin-chelovek-pogib-i-10-postradali-v-dtp-v-krymu-1151674400.html
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T11:09
2025-12-15T11:09
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
госавтоинспекция крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.По информации правоохранителей, с участием пешеходов произошло пять ДТП.За неделю пресечено 168 фактов пьяной езды, в том числе 12 водителей привлечены повторно, им грозит уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.Неделей ранее в Крыму произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Ранее сообщалось, что с начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТПВ Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходеАвтомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
https://crimea.ria.ru/20251215/v-krymu-obrabotali-opasnye-uchastki-dorog-na-sluchay-gololeda-i-snegopadov-1151674229.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, происшествия
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму

В Крыму один человек погиб и 10 пострадали в ДТП - статистика за неделю

11:09 15.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"В период с 8 по 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 10 ДТП, в которых один человек погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, с участием пешеходов произошло пять ДТП.
За неделю пресечено 168 фактов пьяной езды, в том числе 12 водителей привлечены повторно, им грозит уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.
Неделей ранее в Крыму произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Ранее сообщалось, что с начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:58
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрымГосавтоинспекция КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
10:35ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров
10:28Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины
10:22Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
10:16Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
09:53В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы
09:33Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
09:25В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
09:13Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
09:05Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму
08:52Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
08:36Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее
08:19За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
07:59Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды
07:51Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
07:34Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
Лента новостейМолния