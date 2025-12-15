Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251215/odin-chelovek-pogib-i-10-postradali-v-dtp-v-krymu-1151674400.html
За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T11:09
2025-12-15T11:09
2025-12-15T11:09
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
госавтоинспекция крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За неделю на дорогах Крыма зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, еще десять травмированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.По информации правоохранителей, с участием пешеходов произошло пять ДТП.За неделю пресечено 168 фактов пьяной езды, в том числе 12 водителей привлечены повторно, им грозит уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.Неделей ранее в Крыму произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек. Ранее сообщалось, что с начала года в ДТП в Крыму погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТПВ Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходеАвтомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
крым
дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, происшествия
