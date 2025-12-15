Рейтинг@Mail.ru
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
Украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Об этом пишет The Washington Post. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Об этом пишет The Washington Post.Эксперты сходятся во мнении, что невозможно предсказать точно, сколько ударов может выдержать энергоструктура Украины, включая Киев, до полного отключения электроэнергии, поскольку это зависит от того, какие цели могут быть поражены, а также есть ли резервные запасы для быстрого восстановления.Как сообщалось ранее, отключения электроэнергии введены на Украине, ранее обнародованные графики не действуют.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".
новости, киев, украина, блэкаут, отключение электроэнергии
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии

На грани блэкаута оказался Киев и восточная часть Украины

16:34 15.12.2025 (обновлено: 16:43 15.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗакат на площади Независимости в Киеве
Закат на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Об этом пишет The Washington Post.
"Серия ударов по энергетической инфраструктуре (Украины – ред.) привела к серьезным перебоям в электроснабжении по всей стране с наступлением зимних холодов", – отмечает издание.
Эксперты сходятся во мнении, что невозможно предсказать точно, сколько ударов может выдержать энергоструктура Украины, включая Киев, до полного отключения электроэнергии, поскольку это зависит от того, какие цели могут быть поражены, а также есть ли резервные запасы для быстрого восстановления.

"Украина если не на грани полного отключения электроэнергии, то очень близка к этому", – цитирует издание высокопоставленного европейского дипломата.

Как сообщалось ранее, отключения электроэнергии введены на Украине, ранее обнародованные графики не действуют.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
На Украине наступил блэкаут
Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
 
НовостиКиевУкраинаБлэкаутОтключение электроэнергии
 
