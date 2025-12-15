https://crimea.ria.ru/20251215/kiev-i-vostochnaya-chast-ukrainy-na-grani-polnogo-otklyucheniya-elektroenergii-1151685009.html
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
Украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Об этом пишет The Washington Post. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T16:34
2025-12-15T16:34
2025-12-15T16:43
новости
киев
украина
блэкаут
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_b4dc492950e559acc7f7c1297d69be21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света. Об этом пишет The Washington Post.Эксперты сходятся во мнении, что невозможно предсказать точно, сколько ударов может выдержать энергоструктура Украины, включая Киев, до полного отключения электроэнергии, поскольку это зависит от того, какие цели могут быть поражены, а также есть ли резервные запасы для быстрого восстановления.Как сообщалось ранее, отключения электроэнергии введены на Украине, ранее обнародованные графики не действуют.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объектыНа Украине наступил блэкаутУдары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1c11f54e83d49636453024cb43316542.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, киев, украина, блэкаут, отключение электроэнергии
Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
На грани блэкаута оказался Киев и восточная часть Украины
16:34 15.12.2025 (обновлено: 16:43 15.12.2025)