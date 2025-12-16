Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Утром во вторник силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.По данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей. Больше всего жертв в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях, а также в Чувашской Республике.
Беспилотник сбит на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожен украинский беспилотник

07:37 16.12.2025 (обновлено: 07:40 16.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
По данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей. Больше всего жертв в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях, а также в Чувашской Республике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
 
Московская областьМоскваСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиБезопасностьПроисшествия
 
