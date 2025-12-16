https://crimea.ria.ru/20251216/bespilotnik-sbit-na-podlete-k-moskve-1151696812.html

Беспилотник сбит на подлете к Москве

Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Беспилотник сбит на подлете к Москве

Утром во вторник силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T07:37

2025-12-16T07:37

2025-12-16T07:40

московская область

москва

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

безопасность

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.По данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей. Больше всего жертв в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях, а также в Чувашской Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотникВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в НовороссийскеВ одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

московская область

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, безопасность, происшествия