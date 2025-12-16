https://crimea.ria.ru/20251216/v-sevastopole-direktora-firmy-obvinyayut-v-neuplate-43-mln-rubley-nalogov-1151712407.html

В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов

В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 16.12.2025

В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов

В Севастополе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 4,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело передано в суд. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T16:36

2025-12-16T16:36

2025-12-16T18:02

налоги

прокуратура города севастополя

севастополь

новости севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 4,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю.По информации следствия, с июня по декабрь 2024 года директор строительной организации, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 4,3 миллионов рублей.Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД по Севастополю.Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной фирмы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).О похожем случае сообщалось в конце октября. Тогда в Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменовСерые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиардВ Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, происшествия