https://crimea.ria.ru/20251216/v-sevastopole-direktora-firmy-obvinyayut-v-neuplate-43-mln-rubley-nalogov-1151712407.html
В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов
В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов
В Севастополе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 4,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело передано в суд. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T16:36
2025-12-16T16:36
2025-12-16T18:02
налоги
прокуратура города севастополя
севастополь
новости севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 4,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю.По информации следствия, с июня по декабрь 2024 года директор строительной организации, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 4,3 миллионов рублей.Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД по Севастополю.Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной фирмы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).О похожем случае сообщалось в конце октября. Тогда в Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменовСерые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиардВ Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_55:0:1226:878_1920x0_80_0_0_f6f09e42d698c6f5b67791900f5438f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
налоги, прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, происшествия
В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов
В Севастополе рассмотрят уголовное дело о сокрытии 4,3 млн налогов строительной фирмой
16:36 16.12.2025 (обновлено: 18:02 16.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе директора строительной фирмы обвиняют в сокрытии 4,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю.
По информации следствия, с июня по декабрь 2024 года директор строительной организации, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 4,3 миллионов рублей.
"Указанную сумму он направил на счета контрагентов с помощью аффилированной организации, минуя расчетные счета возглавляемого предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам", – сказано в сообщении.
Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД по Севастополю.
Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной фирмы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – уточнили в надзорном ведомстве.
О похожем случае сообщалось в конце октября. Тогда в Севастополе экс-директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие
5,3 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: