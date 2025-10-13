https://crimea.ria.ru/20251013/serye-skhemy-rushatsya-nalogoviki-kryma-donachislili-v-byudzhet-pochti-milliard-1150146863.html

Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард

Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За 2024 год и первую половину 2025-го в Крыму проведены 34 выездные налоговые проверки. В результате в бюджет дополнительно начислено почти 905 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по республике.По данным ведомства, 855 миллионов из них – это налоги и взносы, остальное – штрафы. Кроме того, после проведенной аналитической работы, когда налоговики "подсветили" рисковые компании и дали им возможность добровольно исправиться, в бюджет дополнительно поступило почти 9,7 млн рублей. Предприниматели подали уточненные отчеты и сами заплатили налоги.Самые популярные "серые" схемы – это работа с фирмами-однодневками, фиктивные сделки и вывод денег из легального оборота, включая бюджетные средства.Один из ярких примеров – фирма из Симферопольского района, занимавшаяся дорожным строительством. Она создала фиктивные отношения с 16 подставными компаниями, чтобы снизить налоги и вывести деньги "в тень". В итоге налоговая доначислила 23,2 миллиона рублей НДС и наложила штраф на 200 тысяч рублей. После проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов". В ФНС отметили, что вся доначисленная сумма уже уплачена.Ранее сообщалось, что в Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНСВ Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговойПродавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов

