В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-nalogoviki-vyveli-iz-teni-575-biznesmenov-1150801777.html
В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
В Крыму с начала года 575 граждан, которые вели бизнес без регистрации, получили официальный статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 575 граждан, которые вели бизнес без регистрации, получили официальный статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Как отметили в ведомстве, работа службы становится более эффективной благодаря взаимодействию с различными министерствами и ведомствами, в частности, с прокуратурой, таможней, Социальным фондом, Ространснадзором и ГАИ."Наиболее эффективно себя показала работа Межведомственных комиссий по вопросам труда и заработной платы в каждом районе Крыма – легализовано 413 млн рублей. В результате анализа банковских счетов физических лиц бюджет дополучил 128 млн рублей, ИП вывели из тени 117 млн рублей, собственники транспорта и имущества – 102 млн рублей, приведение в соответствие работы с контрольно-кассовой техникой – 25 млн рублей", - перечислили в ведомстве.Всего в зоне риска оказались 1796 работодателей. В большинстве случаев ситуации исправлены, добавили в налоговой.В конце октября сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей.Ранее руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев заявил, что вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета.
налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма, самозанятость, доходы
В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов

Бюджет Крыма пополнился на 785 млн за счет выведенных из тени доходов

11:41 11.11.2025
 
© РИА НовостиНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 575 граждан, которые вели бизнес без регистрации, получили официальный статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.
"В результате проведенных мероприятий по итогам неполного 2025 года дополнительные поступления в бюджет составили 785 млн рублей, 575 человек, работающих без необходимой регистрации, обрели официальный статус ИП или самозанятого", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, работа службы становится более эффективной благодаря взаимодействию с различными министерствами и ведомствами, в частности, с прокуратурой, таможней, Социальным фондом, Ространснадзором и ГАИ.
"Наиболее эффективно себя показала работа Межведомственных комиссий по вопросам труда и заработной платы в каждом районе Крыма – легализовано 413 млн рублей. В результате анализа банковских счетов физических лиц бюджет дополучил 128 млн рублей, ИП вывели из тени 117 млн рублей, собственники транспорта и имущества – 102 млн рублей, приведение в соответствие работы с контрольно-кассовой техникой – 25 млн рублей", - перечислили в ведомстве.
Всего в зоне риска оказались 1796 работодателей. В большинстве случаев ситуации исправлены, добавили в налоговой.
"Подавать запросы в банки о движении денежных средств на счетах физических лиц - один из самых действенных механизмов поиска сокрытых доходов. В этом году было проанализировано почти 8,5 тысяч счетов. Четвертая часть из них вызвала вопросы у налоговиков", - обозначили в пресс-службе.
В конце октября сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей.
Ранее руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев заявил, что вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета.
