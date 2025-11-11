https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-nalogoviki-vyveli-iz-teni-575-biznesmenov-1150801777.html

В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года 575 граждан, которые вели бизнес без регистрации, получили официальный статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Как отметили в ведомстве, работа службы становится более эффективной благодаря взаимодействию с различными министерствами и ведомствами, в частности, с прокуратурой, таможней, Социальным фондом, Ространснадзором и ГАИ."Наиболее эффективно себя показала работа Межведомственных комиссий по вопросам труда и заработной платы в каждом районе Крыма – легализовано 413 млн рублей. В результате анализа банковских счетов физических лиц бюджет дополучил 128 млн рублей, ИП вывели из тени 117 млн рублей, собственники транспорта и имущества – 102 млн рублей, приведение в соответствие работы с контрольно-кассовой техникой – 25 млн рублей", - перечислили в ведомстве.Всего в зоне риска оказались 1796 работодателей. В большинстве случаев ситуации исправлены, добавили в налоговой.В конце октября сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей.Ранее руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев заявил, что вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:

