В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
В Севастополе будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии 8 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T10:12
2025-09-17T10:12
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
новости севастополя
севастополь
налоги
закон и право
правосудие
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии 8 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, с января по июнь 2024 года руководитель фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 8 млн рублей. Нарушения законодательства выявили сотрудники налоговой службы и УМВД по городу. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, новости севастополя, севастополь, налоги, закон и право, правосудие
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей

В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 миллионов рублей

10:12 17.09.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии 8 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, с января по июнь 2024 года руководитель фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 8 млн рублей.
"Указанную сумму он направил на счет контрагента с помощью сторонних организаций, минуя расчетные счета предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам", - говорится в сообщении.
Нарушения законодательства выявили сотрудники налоговой службы и УМВД по городу. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяСевастопольНалогиЗакон и правоПравосудие
 
Лента новостейМолния