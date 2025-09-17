https://crimea.ria.ru/20250917/v-sevastopole-direktor-firmy-skryl-ot-nalogovoy-8-mln-rubley-1149502839.html
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
В Севастополе будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии 8 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии 8 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, с января по июнь 2024 года руководитель фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 8 млн рублей. Нарушения законодательства выявили сотрудники налоговой службы и УМВД по городу. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии 8 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, с января по июнь 2024 года руководитель фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 8 млн рублей.
"Указанную сумму он направил на счет контрагента с помощью сторонних организаций, минуя расчетные счета предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам", - говорится в сообщении.
Нарушения законодательства выявили сотрудники налоговой службы и УМВД по городу. Было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.
