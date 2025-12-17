Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем работает ПВО – граждан просят не выходить на улицу
Над Севастополем работает ПВО – граждан просят не выходить на улицу
Российский силы ПВО сбили еще две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российский силы ПВО сбили еще две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого губернатор сообщал о трех уничтоженных воздушных целях над акваторией Черного моря в районе Качи.Он обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсадыДва человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
Над Севастополем работает ПВО – граждан просят не выходить на улицу

Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем – Развожаев

20:36 17.12.2025 (обновлено: 20:48 17.12.2025)
 
Работа ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российский силы ПВО сбили еще две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
До этого губернатор сообщал о трех уничтоженных воздушных целях над акваторией Черного моря в районе Качи.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей", - уточнил Развожаев данные в своем Telegram-канале.
Он обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", – предупредил губернатор.
