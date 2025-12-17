https://crimea.ria.ru/20251217/pvo-sbila-pyat-vozdushnykh-tseley-nad-sevastopolem-1151767566.html
Над Севастополем работает ПВО – граждан просят не выходить на улицу
Российский силы ПВО сбили еще две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T20:36
2025-12-17T20:36
2025-12-17T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российский силы ПВО сбили еще две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого губернатор сообщал о трех уничтоженных воздушных целях над акваторией Черного моря в районе Качи.Он обратился к населению с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсадыДва человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
20:36 17.12.2025 (обновлено: 20:48 17.12.2025)