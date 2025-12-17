Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251217/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1151655127.html
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев.
Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Лента новостейМолния