Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T21:26
2025-12-17T21:26
2025-12-17T21:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
https://crimea.ria.ru/20251217/ataka-vsu-na-krym--chto-izvestno-1151768035.html
21:26 17.12.2025 (обновлено: 21:28 17.12.2025)