Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/evrokomissiya-snyala-vopros-o-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-1151763628.html
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросоюза. Об этом заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T19:01
2025-12-17T19:16
виктор орбан
новости
еврокомиссия
европейский союз (ес)
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросоюза. Об этом заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.Он уточнил, что российские активы не будут фигурировать на столе переговоров в рамках саммита ЕС, который состоится в четверг.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активовБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВРЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, новости, еврокомиссия, европейский союз (ес), замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов

Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с саммита Евросоюза – Орбан

19:01 17.12.2025 (обновлено: 19:16 17.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросоюза. Об этом заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен – ред.) заявила, что отступила, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня", – цитирует РИА Новости выдержку из видеообращения Орбана, опубликованного в соцсети Facebook*.
Он уточнил, что российские активы не будут фигурировать на столе переговоров в рамках саммита ЕС, который состоится в четверг.
12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
 
Виктор ОрбанНовостиЕврокомиссияЕвропейский Союз (ЕС)Замороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Севастополь отбивает атаку ВСУ
20:00В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:51В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения
19:39Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
19:28Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
19:01Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов
18:43ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
18:31В Севастополе остановили катера и паромы
18:22Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
18:10Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
17:55Сбербанк: Крым и Севастополь вошли в топ-3 по приросту турпотока
17:45"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
17:38В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
17:26"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
17:19Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
17:03Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
16:49Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
16:30На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
16:23На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
16:16Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
Лента новостейМолния