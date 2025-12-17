https://crimea.ria.ru/20251217/evrokomissiya-snyala-vopros-o-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-1151763628.html

Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов

Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросоюза. Об этом заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросоюза. Об этом заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.Он уточнил, что российские активы не будут фигурировать на столе переговоров в рамках саммита ЕС, который состоится в четверг.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активовБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВРЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев

