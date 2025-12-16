Рейтинг@Mail.ru
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
Высшее руководство Великобритании продавливает через руководство Евросоюза кражу российских замороженных активов, чтобы сохранить финансирование Украины для... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Высшее руководство Великобритании продавливает через руководство Евросоюза кражу российских замороженных активов, чтобы сохранить финансирование Украины для продолжения конфликта, а также с целью подвести США к выходу из сделки по мирному урегулированию. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, высокопоставленные британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой."Утверждается, что Россия обещала Белому дому направить принадлежащие ей суверенные активы, обездвиженные в Европе, на реализацию совместных проектов. Это, мол, является для Трампа важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине", - пояснили в СВР.Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление чрезвычайных обстоятельств. Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать, указали в службе.Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с Китаем.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.Банк России подал иск к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Документ поступил в суд, к рассмотрению он пока не принят.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
служба внешней разведки (свр), великобритания, европейский союз (ес), европа, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, в мире, экономика, политика, внешняя политика, новости
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР

Руководство Британии продавливает решение Евросоюза о краже российских активов – СВР

11:32 16.12.2025 (обновлено: 11:42 16.12.2025)
 
© AP Photo Kin CheungФлаг Британии перед зданием парламента в Лондоне
Флаг Британии перед зданием парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo Kin Cheung
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Высшее руководство Великобритании продавливает через руководство Евросоюза кражу российских замороженных активов, чтобы сохранить финансирование Украины для продолжения конфликта, а также с целью подвести США к выходу из сделки по мирному урегулированию. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Высшее руководство Великобритании в контактах с есовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег. Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, высокопоставленные британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой.
"Утверждается, что Россия обещала Белому дому направить принадлежащие ей суверенные активы, обездвиженные в Европе, на реализацию совместных проектов. Это, мол, является для Трампа важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине", - пояснили в СВР.
Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление чрезвычайных обстоятельств. Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать, указали в службе.
Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с Китаем.
"Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине", отметили в СВР.
12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Банк России подал иск к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Документ поступил в суд, к рассмотрению он пока не принят.
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
