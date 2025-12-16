https://crimea.ria.ru/20251216/britaniya-lobbiruet-krazhu-zamorozhennykh-aktivov-rossii--svr-1151701195.html

Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР

Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР

Высшее руководство Великобритании продавливает через руководство Евросоюза кражу российских замороженных активов, чтобы сохранить финансирование Украины для... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16

2025-12-16T11:32

2025-12-16T11:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Высшее руководство Великобритании продавливает через руководство Евросоюза кражу российских замороженных активов, чтобы сохранить финансирование Украины для продолжения конфликта, а также с целью подвести США к выходу из сделки по мирному урегулированию. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, высокопоставленные британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой."Утверждается, что Россия обещала Белому дому направить принадлежащие ей суверенные активы, обездвиженные в Европе, на реализацию совместных проектов. Это, мол, является для Трампа важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине", - пояснили в СВР.Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление чрезвычайных обстоятельств. Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать, указали в службе.Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с Китаем.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.Банк России подал иск к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Документ поступил в суд, к рассмотрению он пока не принят.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС придется платить по счетам Украины - ДмитриевЗаморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИДВ России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ

