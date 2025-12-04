https://crimea.ria.ru/20251204/medvedev-prigrozil-evrosoyuzu-reparatsiyami-1151397039.html

Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями

Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями

Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T09:57

2025-12-04T09:57

2025-12-04T09:57

россия

дмитрий медведев

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

европейский союз (ес)

политика

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132532074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16deeeae3cff41d7099d2a8475e23bfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, такие действия международным правом будут квалифицироваться как Casus belli.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. По данным Politico, 25 миллиардов евро приходится на активы, замороженные на счетах частных баков стран еврозоны, а 140 миллиардов – на средства, находящиеся в бельгийской клиринговой системе Euroclear.Позже вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в КиевеБеспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евроКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, европейский союз (ес), политика, экономика, новости