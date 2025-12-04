https://crimea.ria.ru/20251204/medvedev-prigrozil-evrosoyuzu-reparatsiyami-1151397039.html
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, такие действия международным правом будут квалифицироваться как Casus belli.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. По данным Politico, 25 миллиардов евро приходится на активы, замороженные на счетах частных баков стран еврозоны, а 140 миллиардов – на средства, находящиеся в бельгийской клиринговой системе Euroclear.Позже вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в КиевеБеспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евроКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
