Рейтинг@Mail.ru
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/medvedev-prigrozil-evrosoyuzu-reparatsiyami-1151397039.html
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T09:57
2025-12-04T09:57
россия
дмитрий медведев
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
европейский союз (ес)
политика
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132532074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16deeeae3cff41d7099d2a8475e23bfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, такие действия международным правом будут квалифицироваться как Casus belli.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. По данным Politico, 25 миллиардов евро приходится на активы, замороженные на счетах частных баков стран еврозоны, а 140 миллиардов – на средства, находящиеся в бельгийской клиринговой системе Euroclear.Позже вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в КиевеБеспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евроКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132532074_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_48201555acb4348129cc6b04834f7de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, европейский союз (ес), политика, экономика, новости
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями

Россия может вернуть украденные ЕС замороженные активы путем репараций – Медведев

09:57 04.12.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато им репарациями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, такие действия международным правом будут квалифицироваться как Casus belli.
"Со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", – написал Медведев.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. По данным Politico, 25 миллиардов евро приходится на активы, замороженные на счетах частных баков стран еврозоны, а 140 миллиардов – на средства, находящиеся в бельгийской клиринговой системе Euroclear.
Позже вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро
Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
 
РоссияДмитрий МедведевЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов РоссииЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
09:18Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
09:14В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
09:04Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
08:39Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
08:09Пятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
07:47Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
07:2822 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:12Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
06:59Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
06:25Беспилотник сбит на подлете к Москве
Лента новостейМолния