Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро

Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро

17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева, сообщает ИноСМИ.Согласно проекту бюджета Германии, которая является крупнейшим после США донором военной помощи Украине в абсолютном выражении, правительство канцлера Фридриха Мерца в 2026 году нарастит помощь Киеву до рекордных высот.Согласно проекту главного финансового документа Германии, совокупные расходы, учитывая новые решения по Украине, составят порядка 524,5 млрд евро, что почти на 4 млрд евро больше, чем изначально планировалось.Отмечается, что подобные решения стали возможны благодаря принятой ранее в 2025 году исторической реформе правил расходования средств: нововведения почти полностью вывели расходы на оборону и помощь Киеву из-под конституционного "долгового тормоза" Германии.Новые проект бюджета подлежит одобрению законодателями Бундестага.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала

