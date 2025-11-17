Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро

https://crimea.ria.ru/20251117/bespretsedentno-berlin-uvelichit-voennuyu-podderzhku-kieva-na-milliardy-evro-1150964278.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева, сообщает ИноСМИ.Согласно проекту бюджета Германии, которая является крупнейшим после США донором военной помощи Украине в абсолютном выражении, правительство канцлера Фридриха Мерца в 2026 году нарастит помощь Киеву до рекордных высот.Согласно проекту главного финансового документа Германии, совокупные расходы, учитывая новые решения по Украине, составят порядка 524,5 млрд евро, что почти на 4 млрд евро больше, чем изначально планировалось.Отмечается, что подобные решения стали возможны благодаря принятой ранее в 2025 году исторической реформе правил расходования средств: нововведения почти полностью вывели расходы на оборону и помощь Киеву из-под конституционного "долгового тормоза" Германии.Новые проект бюджета подлежит одобрению законодателями Бундестага.
Германия нарастит помощь Киеву до рекордных высот – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева, сообщает ИноСМИ.
Согласно проекту бюджета Германии, которая является крупнейшим после США донором военной помощи Украине в абсолютном выражении, правительство канцлера Фридриха Мерца в 2026 году нарастит помощь Киеву до рекордных высот.
Немецкое издание отмечает, что в ходе затянувшихся прений по документу, которые продолжались около пятнадцати часов, законодатели пришли к согласию нарастить помощь Украине до 11,5 млрд евро. Таким образом немецкая поддержка была доведена до наивысшего уровня с начала СВО.
Согласно проекту главного финансового документа Германии, совокупные расходы, учитывая новые решения по Украине, составят порядка 524,5 млрд евро, что почти на 4 млрд евро больше, чем изначально планировалось.
"Дополнительные деньги пойдут на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot", – пишут авторы материала со ссылкой на минобороны страны.
Отмечается, что подобные решения стали возможны благодаря принятой ранее в 2025 году исторической реформе правил расходования средств: нововведения почти полностью вывели расходы на оборону и помощь Киеву из-под конституционного "долгового тормоза" Германии.
Новые проект бюджета подлежит одобрению законодателями Бундестага.
