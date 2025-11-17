Рейтинг@Mail.ru
Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро
Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро
На фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги... РИА Новости Крым, 17.11.2025
западная помощь украине
германия
украина
новости
финансирование
политика
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева, сообщает ИноСМИ.Согласно проекту бюджета Германии, которая является крупнейшим после США донором военной помощи Украине в абсолютном выражении, правительство канцлера Фридриха Мерца в 2026 году нарастит помощь Киеву до рекордных высот.Согласно проекту главного финансового документа Германии, совокупные расходы, учитывая новые решения по Украине, составят порядка 524,5 млрд евро, что почти на 4 млрд евро больше, чем изначально планировалось.Отмечается, что подобные решения стали возможны благодаря принятой ранее в 2025 году исторической реформе правил расходования средств: нововведения почти полностью вывели расходы на оборону и помощь Киеву из-под конституционного "долгового тормоза" Германии.Новые проект бюджета подлежит одобрению законодателями Бундестага.
германия
украина
Новости
западная помощь украине, германия, украина, новости, финансирование, политика, в мире
Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро

Германия нарастит помощь Киеву до рекордных высот – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева, сообщает ИноСМИ.
Согласно проекту бюджета Германии, которая является крупнейшим после США донором военной помощи Украине в абсолютном выражении, правительство канцлера Фридриха Мерца в 2026 году нарастит помощь Киеву до рекордных высот.
Немецкое издание отмечает, что в ходе затянувшихся прений по документу, которые продолжались около пятнадцати часов, законодатели пришли к согласию нарастить помощь Украине до 11,5 млрд евро. Таким образом немецкая поддержка была доведена до наивысшего уровня с начала СВО.
Согласно проекту главного финансового документа Германии, совокупные расходы, учитывая новые решения по Украине, составят порядка 524,5 млрд евро, что почти на 4 млрд евро больше, чем изначально планировалось.

"Дополнительные деньги пойдут на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot", – пишут авторы материала со ссылкой на минобороны страны.

Отмечается, что подобные решения стали возможны благодаря принятой ранее в 2025 году исторической реформе правил расходования средств: нововведения почти полностью вывели расходы на оборону и помощь Киеву из-под конституционного "долгового тормоза" Германии.
Новые проект бюджета подлежит одобрению законодателями Бундестага.
