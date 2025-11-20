В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансировать Киев из-за коррупции
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансировать коррумпированный украинский режим и потребовал отчет о потраченных средствах. Об этом сообщает РИА Новости.
"На мой взгляд, именно это надо сделать: потребовать отчета о потраченных средствах, немедленно остановить выплаты коррумпированному режиму военной мафии. И дальше отправлять деньги европейцев военной мафии нельзя. Конечно, я подниму этот вопрос на заседании", - сказал Сийярто журналистам перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.
Как сообщалось ранее, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций. Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем и фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко, а также министра энергетики Светланы Гринчук. Накануне Верховная рада сняла их с должности.
Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.
Накануне НАБУ опубликовало уведомление о подозрении бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции. В документе фигурируют Владимир Зеленский и глава СНБО Украины Рустем Умеров. В частности, там говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны.
