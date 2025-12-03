Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 03.12.2025
ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ
ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 03.12.2025
ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ
Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.По данным издания 25 миллиардов евро приходится на активы, замороженные на счетах частных баков стран еврозоны, а 140 миллиардов – на средства, находящиеся в бельгийской клиринговой системе Euroclear.Накануне Reuters сообщал, что Еврокомиссия готовит юридическое предложение по использование российских активов, предполагающее возможность заимствований на финансовых рынках для поддержки Киева.По информации Politico, в ЕС обсуждают диапазон от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта при условии выплаты ей Россией "материального ущерба". В МИД РФ такие инициативы ЕС ранее называли оторванными от реальности и указывали, что Брюссель фактически занимается присвоением российских активов.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов – порядка 300 млрд евро, свыше 200 млрд из которых размещены в европейских структурах, в том числе около 180 млрд – в Euroclear.ЕК ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года Украина получила 18,1 млрд евро из доходов, которые приносили замороженные активы России.Ранее сообщалось, что на фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева.
ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ

ЕС обсуждает кредит Украине на 165 млрд евро за счет российских замороженных активов

15:16 03.12.2025 (обновлено: 15:18 03.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
"Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", – говорится в публикации.
По данным издания 25 миллиардов евро приходится на активы, замороженные на счетах частных баков стран еврозоны, а 140 миллиардов – на средства, находящиеся в бельгийской клиринговой системе Euroclear.
Накануне Reuters сообщал, что Еврокомиссия готовит юридическое предложение по использование российских активов, предполагающее возможность заимствований на финансовых рынках для поддержки Киева.
По информации Politico, в ЕС обсуждают диапазон от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта при условии выплаты ей Россией "материального ущерба". В МИД РФ такие инициативы ЕС ранее называли оторванными от реальности и указывали, что Брюссель фактически занимается присвоением российских активов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов – порядка 300 млрд евро, свыше 200 млрд из которых размещены в европейских структурах, в том числе около 180 млрд – в Euroclear.
ЕК ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года Украина получила 18,1 млрд евро из доходов, которые приносили замороженные активы России.
Ранее сообщалось, что на фоне сокращения помощи со стороны США в Берлине согласовали беспрецедентное увеличение военной поддержки Киева – 11,5 миллиарда евро. Дополнительные деньги Германия направит на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot для Киева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
 
