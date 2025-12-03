Рейтинг@Mail.ru
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
Активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T15:29
2025-12-03T15:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.В то же время такой путь с юридической точки зрения никуда не приведет, уверен вице-спикер Совфеда.В частности, он отметил, что суверенные активы защищены международным правом. А ЕС и его государства-члены являются участниками многочисленных международных конвенций, в том числе с участием России, о защите капиталовложений. Их положения четко определяют необходимость выплаты компенсации в случае совершения экспроприации активов.К тому же, указал политик, согласно статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Таким образом, ссылки на статью 122 Договора о ЕС и любые другие положения европейского правопорядка являются по меньшей мере сомнительными, подчеркнул Косачев.По его словам, это станет отличным поводом для Бельгии, Венгрии и других государств ЕС, осознающих всю противоправность происходящего и не желающих быть соучастниками, обжаловать позицию Еврокомиссии в Суде ЕС.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают Франция, Германия и Италия.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс

ЕС активизировал конфискацию активов РФ для срыва мирного процесса по Украине – Косачев

15:29 03.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.
"Понятно, почему это сделано именно сейчас. Цель – срыв мирного переговорного процесса России и США, где в том числе на повестке дня судьба российских активов. Этот вопрос обсуждается без Европы, отсюда обида и стремление как можно скорее украсть", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
В то же время такой путь с юридической точки зрения никуда не приведет, уверен вице-спикер Совфеда.
В частности, он отметил, что суверенные активы защищены международным правом. А ЕС и его государства-члены являются участниками многочисленных международных конвенций, в том числе с участием России, о защите капиталовложений. Их положения четко определяют необходимость выплаты компенсации в случае совершения экспроприации активов.
К тому же, указал политик, согласно статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Таким образом, ссылки на статью 122 Договора о ЕС и любые другие положения европейского правопорядка являются по меньшей мере сомнительными, подчеркнул Косачев.
"Кроме того, нужно понимать, что Еврокомиссия и Совет ЕС неизбежно столкнутся с внутренним процедурным сопротивлением. Ведь замысел ссылки на статью 122 заключается в том, чтобы подменить правило консенсуса в ЕС "духом солидарности", где позиция здравого меньшинства не уважается огульным большинством", - добавил зампредседателя Совета Федерации.
По его словам, это станет отличным поводом для Бельгии, Венгрии и других государств ЕС, осознающих всю противоправность происходящего и не желающих быть соучастниками, обжаловать позицию Еврокомиссии в Суде ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают Франция, Германия и Италия.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
