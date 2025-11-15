https://crimea.ria.ru/20251115/kto-v-evrope-otkazhetsya-pomogat-kievu-iz-za-dela-mindicha--mnenie-1150920403.html
Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
Из-за крупного коррупционного скандала в ходе расследования "дела Миндича" Киев рискует утратить поддержку Европы, включая мейнстримных лидеров так называемой... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T08:22
2025-11-15T08:22
2025-11-15T08:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Из-за крупного коррупционного скандала в ходе расследования "дела Миндича" Киев рискует утратить поддержку Европы, включая мейнстримных лидеров так называемой коалиции желающих. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.По его словам, скандал вокруг "Энергоатома" на Украине, и в частности история с так называемыми "пленками Миндича", обнародованными НАБУ после обысков, показательна с той точки зрения, что "совершенно явно поднимает вопрос об эффективности дополнительных серьезных вливаний в финансирование деятельности украинского государства".Какие-то ранее взятые на себя обязательства европейцы некоторое время еще будут выполнять, однако новых дополнительных ресурсов поставлять Киеву не будут, полагает он."Логика очевидна: давать деньги тем, кто их неизбежно разворует, кто будет их расходовать неэффективно, никто не хочет. Тем более никто не хочет нести ответственность за поведение такой страны, ее действия", – отметил Зорин.Это тем более очевидно теперь, когда стало ясно, что план ЕС "забрать активы российского Центробанка и направить на соответствующие нужды", провалился, добавил эксперт.Поэтому сегодня внимание многих, если не всех значимых фигур в Европе, приковано к тому, как продвигается расследование коррупции в самых верхах Украины, поскольку "посвященные люди понимают, какие там еще могут быть материалы – про строительство оборонительных сооружений, что-то еще – и чем все может кончиться", резюмировал эксперт.Ранее политолог и журналист Юрий Светов предположил, что Европа не прекратит финансовую помощь Украине, несмотря на вспыхнувший коррупционный скандал в энергетической сфере, фигурантами которого стали представители ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом призывы из Европы о том, чтобы прекратить помощь Украине, уже звучат. О том, что это может произойти, на днях писали и западные СМИ."Дело Миндича" на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым
. Из-за крупного коррупционного скандала в ходе расследования "дела Миндича" Киев рискует утратить поддержку Европы, включая мейнстримных лидеров так называемой коалиции желающих. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.
По его словам, скандал вокруг "Энергоатома" на Украине, и в частности история с так называемыми "пленками Миндича", обнародованными НАБУ после обысков, показательна с той точки зрения, что "совершенно явно поднимает вопрос об эффективности дополнительных серьезных вливаний в финансирование деятельности украинского государства".
"И эти вопросы теперь будут подниматься не только такими странами, как Венгрия, Словакия, Чехия, но и мейнстримными лидерами так называемой коалиции желающих. Они будут звучать из Германии, из Франции. Англичане, наверное, последними будут", – считает Зорин.
Какие-то ранее взятые на себя обязательства европейцы некоторое время еще будут выполнять, однако новых дополнительных ресурсов поставлять Киеву не будут, полагает он.
"Логика очевидна: давать деньги тем, кто их неизбежно разворует, кто будет их расходовать неэффективно, никто не хочет. Тем более никто не хочет нести ответственность за поведение такой страны, ее действия", – отметил Зорин.
Это тем более очевидно теперь, когда стало ясно, что план ЕС "забрать активы российского Центробанка и направить на соответствующие нужды", провалился, добавил эксперт.
"Выясняется, что тут тоже табачок врозь, и какие-то страны за это будут отвечать больше, а какие-то меньше. И та же Бельгия блокирует любые манипуляции с российскими резервами, и уговорить ее не получается. Хотя, казалось бы, Бельгия – это не Венгрия. Но когда дело доходит до рациональных соображений, до денег, то все становятся более трезвомыслящими", – прокомментировал политолог.
Поэтому сегодня внимание многих, если не всех значимых фигур в Европе, приковано к тому, как продвигается расследование коррупции в самых верхах Украины, поскольку "посвященные люди понимают, какие там еще могут быть материалы – про строительство оборонительных сооружений, что-то еще – и чем все может кончиться", резюмировал эксперт.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов предположил
, что Европа не прекратит финансовую помощь Украине, несмотря на вспыхнувший коррупционный скандал в энергетической сфере, фигурантами которого стали представители ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом призывы из Европы о том, чтобы прекратить помощь Украине, уже звучат
. О том, что это может произойти, на днях писали
и западные СМИ.
"Дело Миндича" на Украине
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило
о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало
записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.
Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили
от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала
заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича
и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.
Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.
