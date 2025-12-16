https://crimea.ria.ru/20251216/priezzhiy-oshtrafovan-za-strelbu-na-ozere-v-krymu-1151709809.html
Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму
Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму
Приезжий мужчина оштрафован на 500 тысяч рублей за стрельбу в воздух из пистолета в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T15:52
2025-12-16T15:52
2025-12-16T15:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Приезжий мужчина оштрафован на 500 тысяч рублей за стрельбу в воздух из пистолета в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Как ранее сообщал крымский Следком, поздним вечером 1 августа 2025 года 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, грубо нарушил общественный порядок. В присутствии большого скопления людей он произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.По данным прокуратуры, юноша произвел не менее пяти выстрелов в воздух.В ноябре в Севастополе на улице Большая Морская молодой человек стреляет из арбалета в сторону здания, а также направлял его в стоящего рядом мужчину. Как выяснилось, стрелком оказался 23-летний местный организатор концертов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму
