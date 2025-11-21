https://crimea.ria.ru/20251121/sevastopolets-s-arbaletom-sam-sdalsya-politsii-1151092875.html
Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
В Севастополе нашли и привлекли к ответственности стрелявшего из арбалета в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T16:50
2025-11-21T16:50
2025-11-21T17:20
севастополь
новости севастополя
происшествия
стрельба
умвд россии по севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151093106_5:0:627:350_1920x0_80_0_0_3bab3ab9d8ae3079c97df989caf9b5f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе нашли и привлекли к ответственности стрелявшего из арбалета в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.В пятницу в соцсетях опубликовали видео, на котором на улице Большая Морская молодой человек стреляет из арбалета в сторону здания, а также направляет его в стоящего рядом мужчину.Как выяснилось, стрелком оказался 23-летний местный организатор концертов. Арбалет у него изъяли и направили на криминалистическую экспертизу. В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему может грозить административный арест на срок до пятнадцати суток. Доследственная проверка продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151093106_82:0:549:350_1920x0_80_0_0_d8b1a01cd1318d86235796c51d933780.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, стрельба, умвд россии по севастополю, крым
Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
Стрелявший из арбалета в Севастополе сам пришел с повинной в полицию
16:50 21.11.2025 (обновлено: 17:20 21.11.2025)