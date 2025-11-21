https://crimea.ria.ru/20251121/sevastopolets-s-arbaletom-sam-sdalsya-politsii-1151092875.html

Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов

Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов

В Севастополе нашли и привлекли к ответственности стрелявшего из арбалета в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 21.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе нашли и привлекли к ответственности стрелявшего из арбалета в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.В пятницу в соцсетях опубликовали видео, на котором на улице Большая Морская молодой человек стреляет из арбалета в сторону здания, а также направляет его в стоящего рядом мужчину.Как выяснилось, стрелком оказался 23-летний местный организатор концертов. Арбалет у него изъяли и направили на криминалистическую экспертизу. В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему может грозить административный арест на срок до пятнадцати суток. Доследственная проверка продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

