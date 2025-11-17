Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
Житель Симферополя будут судить за стрельбу из травматического пистолета в многолюдном месте. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферополя будут судить за стрельбу из травматического пистолета в многолюдном месте. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю.По информации следователей, поздним вечером 1 августа этого года 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, грубо нарушил общественный порядок. В присутствии большого скопления людей он произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета."Происшествие вызвало общественный резонанс в социальных сетях. В ходе мониторинга интернет-пространства информация была выявлена, следователи незамедлительно подключились к установлению обстоятельств", – рассказали в полиции.Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Крыму начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли семью, после чего потерпевшие оказались в больнице. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилкеВ Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогомВ Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой

Крымчанина будут судить за стрельбу из травматического пистолета в многолюдном месте

15:06 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферополя будут судить за стрельбу из травматического пистолета в многолюдном месте. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю.
По информации следователей, поздним вечером 1 августа этого года 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, грубо нарушил общественный порядок. В присутствии большого скопления людей он произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета.
"Происшествие вызвало общественный резонанс в социальных сетях. В ходе мониторинга интернет-пространства информация была выявлена, следователи незамедлительно подключились к установлению обстоятельств", – рассказали в полиции.
Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Крыму начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли семью, после чего потерпевшие оказались в больнице.
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом
В Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроны
 
