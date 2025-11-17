https://crimea.ria.ru/20251117/krymchanin-otvetit-za-otdykh-so-strelboy-1150975648.html
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
Житель Симферополя будут судить за стрельбу из травматического пистолета в многолюдном месте. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T15:06
2025-11-17T15:06
2025-11-17T15:01
гсу ск россии по крыму и севастополю
стрельба
крым
новости крыма
закон и право
Ранее сообщалось, что в Крыму начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли семью, после чего потерпевшие оказались в больнице.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферополя будут судить за стрельбу из травматического пистолета в многолюдном месте. Об этом сообщили в Следкоме России по Республике Крым и Севастополю.
По информации следователей, поздним вечером 1 августа этого года 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, грубо нарушил общественный порядок. В присутствии большого скопления людей он произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета.
"Происшествие вызвало общественный резонанс в социальных сетях. В ходе мониторинга интернет-пространства информация была выявлена, следователи незамедлительно подключились к установлению обстоятельств", – рассказали в полиции.
Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Крыму начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли
семью, после чего потерпевшие оказались в больнице.
