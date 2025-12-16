Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/v-krymu-vypisali-iz-bolnitsy-ranennogo-toporom-6-letnego-rebenka-1151714291.html
В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка
В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка
В Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T17:17
2025-12-16T17:18
крым
новости крыма
происшествия
минздрав крыма
дети
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в стационаре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.2 декабря в Симферополе 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже подозреваемого обнаружили мертвым. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сынеРазыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвымБастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
https://crimea.ria.ru/20251202/ubil-rebenka-i-pokushalsya-na-ego-mat-i-brata--v-krymu-ischut-prestupnika-1151348894.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, минздрав крыма, дети, убийство
В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка

В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего мальчика – минздрав

17:17 16.12.2025 (обновлено: 17:18 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в стационаре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

"Ребенок, пострадавший 2 декабря в результате нападения родственника, выписан на амбулаторное лечение. Женщина продолжает лечение в стационарных условиях, ее состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказали в республиканском минздраве.

2 декабря в Симферополе 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже подозреваемого обнаружили мертвым.
На месте жестокого убийства ребенка в Симферополе
2 декабря, 15:03
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
 
КрымНовости КрымаПроисшествияМинздрав КрымадетиУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
18:10Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
17:45Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
17:40Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
17:30Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ
17:17В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка
17:01Возле аэропорта Бельбек в Севастополе введут реверсивное движение
16:57Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты
16:47Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен
16:36В Севастополе директора фирмы обвиняют в неуплате 4,3 млн рублей налогов
16:25Под Симферополем построили школу на 600 мест
16:14Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше
16:04В РФ приняли законы для защиты граждан от недобросовестных кредиторов
15:52Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму
15:35В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
15:2210 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском
15:04В Феодосии слышна стрельба
15:03В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи
14:44В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы
14:40В горах под Севастополем спасли 86 туристов
Лента новостейМолния