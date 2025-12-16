https://crimea.ria.ru/20251216/v-krymu-vypisali-iz-bolnitsy-ranennogo-toporom-6-letnego-rebenka-1151714291.html

В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка

В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 16.12.2025

В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка

В Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T17:17

2025-12-16T17:17

2025-12-16T17:18

крым

новости крыма

происшествия

минздрав крыма

дети

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе из больницы выписан шестилетний мальчик, получивший ранения две недели назад в результате нападения родственника. Его мать продолжает лечение в стационаре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.2 декабря в Симферополе 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже подозреваемого обнаружили мертвым. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сынеРазыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвымБастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251202/ubil-rebenka-i-pokushalsya-na-ego-mat-i-brata--v-krymu-ischut-prestupnika-1151348894.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, минздрав крыма, дети, убийство