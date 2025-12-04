Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T17:34
2025-12-04T17:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник.Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
новости крыма, срочные новости крыма, минздрав крыма, крым, происшествия
Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сына

17:34 04.12.2025 (обновлено: 17:47 04.12.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник.
"Пострадавшие женщина и ребенок продолжают лечение в медицинских организациях. Их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, стабильное. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать.
Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь.
Нападавший скрылся с места преступления.
Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
На месте жестокого убийства ребенка в Симферополе
2 декабря, 15:03
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМинздрав КрымаКрымПроисшествия
 
