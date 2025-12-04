https://crimea.ria.ru/20251204/minzdrav-kryma-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-toporom-materi-i-syna-1151412680.html
Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник.Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:34 04.12.2025 (обновлено: 17:47 04.12.2025)