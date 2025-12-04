Рейтинг@Mail.ru
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T18:11
2025-12-04T18:16
новости крыма
симферополь
происшествия
следком крыма и севастополя
убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство родственников, информирует ведомство в четверг.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти, проинформировали в ведомстве.Состояние раненого 6-летнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимационном отделении больницы, где ей продолжают оказывать всю необходимую помощь, также сообщили в СК.Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, симферополь, происшествия, следком крыма и севастополя, убийство
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым

Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Симферополе найден мертвым

18:11 04.12.2025 (обновлено: 18:16 04.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство родственников, информирует ведомство в четверг.
В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

"Органами СК России продолжается расследование уголовного дело по факту убийства малолетнего ребенка, а также покушения на убийство его матери и малолетнего брата. Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле вблизи села Залесье Симферопольского района", – сообщили в СК.

Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти, проинформировали в ведомстве.
Состояние раненого 6-летнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимационном отделении больницы, где ей продолжают оказывать всю необходимую помощь, также сообщили в СК.
Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
Новости КрымаСимферопольПроисшествияСледком Крыма и СевастополяУбийство
 
Лента новостейМолния