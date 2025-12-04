https://crimea.ria.ru/20251204/razyskivaemyy-za-ubiystvo-12-letnego-plemyannika-v-krymu-nayden-mertvym-1151412082.html

Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым

Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым

Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T18:11

2025-12-04T18:11

2025-12-04T18:16

новости крыма

симферополь

происшествия

следком крыма и севастополя

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство родственников, информирует ведомство в четверг.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти, проинформировали в ведомстве.Состояние раненого 6-летнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимационном отделении больницы, где ей продолжают оказывать всю необходимую помощь, также сообщили в СК.Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, происшествия, следком крыма и севастополя, убийство