https://crimea.ria.ru/20251204/razyskivaemyy-za-ubiystvo-12-letnego-plemyannika-v-krymu-nayden-mertvym-1151412082.html
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T18:11
2025-12-04T18:11
2025-12-04T18:16
новости крыма
симферополь
происшествия
следком крыма и севастополя
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство родственников, информирует ведомство в четверг.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти, проинформировали в ведомстве.Состояние раненого 6-летнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимационном отделении больницы, где ей продолжают оказывать всю необходимую помощь, также сообщили в СК.Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферополь, происшествия, следком крыма и севастополя, убийство
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Симферополе найден мертвым
18:11 04.12.2025 (обновлено: 18:16 04.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства обнаружения тела жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника и покушении на убийство родственников, информирует ведомство в четверг.
В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.
"Органами СК России продолжается расследование уголовного дело по факту убийства малолетнего ребенка, а также покушения на убийство его матери и малолетнего брата. Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле вблизи села Залесье Симферопольского района", – сообщили в СК.
Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти, проинформировали в ведомстве.
Состояние раненого 6-летнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимационном отделении больницы, где ей продолжают оказывать всю необходимую помощь, также сообщили в СК.
Следственный комитет РФ сообщил
, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.