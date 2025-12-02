Рейтинг@Mail.ru
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме России.Трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в переулке Русский.Потерпевшие доставлены в реанимацию, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.По данным прокуратуры Крыма, подозреваемый с места происшествия скрылся, его разыскивают. Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора республики Олега Камшилова.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проведен осмотр домовладения, изъяты следы и иные предметы, представляющие важность для следствия. Также правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, прокуратура республики крым, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, уголовный кодекс, происшествия
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника

В Крыму ищут мужчину за убийство 12-летнего ребенка и покушение на убийство еще двоих

15:03 02.12.2025 (обновлено: 15:18 02.12.2025)
 
© СК РФНа месте жестокого убийства ребенка в Симферополе
На месте жестокого убийства ребенка в Симферополе
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме России.
Трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в переулке Русский.

"27-летний молодой человек кухонным топориком совершил убийство 12-летнего племянника, ранив 6-летнего племенника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника", - сказано в сообщении.

Потерпевшие доставлены в реанимацию, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры Крыма, подозреваемый с места происшествия скрылся, его разыскивают. Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора республики Олега Камшилова.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проведен осмотр домовладения, изъяты следы и иные предметы, представляющие важность для следствия. Также правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства.
Крым Прокуратура Республики Крым Убийство СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации) Симферополь Уголовный кодекс Происшествия
 
