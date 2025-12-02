https://crimea.ria.ru/20251202/ubil-rebenka-i-pokushalsya-na-ego-mat-i-brata--v-krymu-ischut-prestupnika-1151348894.html
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T15:03
2025-12-02T15:03
2025-12-02T15:18
крым
прокуратура республики крым
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
симферополь
уголовный кодекс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151348997_0:2:1237:698_1920x0_80_0_0_ff05c57162891eaecab5e33c06de921e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме России.Трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в переулке Русский.Потерпевшие доставлены в реанимацию, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.По данным прокуратуры Крыма, подозреваемый с места происшествия скрылся, его разыскивают. Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора республики Олега Камшилова.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проведен осмотр домовладения, изъяты следы и иные предметы, представляющие важность для следствия. Также правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151348997_152:0:1085:700_1920x0_80_0_0_a703801d7834ba9031a83fcf5a9e9c26.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, уголовный кодекс, происшествия
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
В Крыму ищут мужчину за убийство 12-летнего ребенка и покушение на убийство еще двоих
15:03 02.12.2025 (обновлено: 15:18 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме России.
Трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в переулке Русский.
"27-летний молодой человек кухонным топориком совершил убийство 12-летнего племянника, ранив 6-летнего племенника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника", - сказано в сообщении.
Потерпевшие доставлены в реанимацию, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры Крыма, подозреваемый с места происшествия скрылся, его разыскивают. Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора республики Олега Камшилова.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проведен осмотр домовладения, изъяты следы и иные предметы, представляющие важность для следствия. Также правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.