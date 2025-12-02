https://crimea.ria.ru/20251202/ubil-rebenka-i-pokushalsya-na-ego-mat-i-brata--v-krymu-ischut-prestupnika-1151348894.html

Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника

В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме России.Трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в переулке Русский.Потерпевшие доставлены в реанимацию, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.По данным прокуратуры Крыма, подозреваемый с места происшествия скрылся, его разыскивают. Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора республики Олега Камшилова.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проведен осмотр домовладения, изъяты следы и иные предметы, представляющие важность для следствия. Также правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым, прокуратура республики крым, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, уголовный кодекс, происшествия