Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
2025-12-02T21:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ход расследования об убийстве ребенка в Крыму, а также о покушении на его мать и малолетнего брата взято на контроль главой российского Следствия Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.Уточняется, что потерпевшие мать и брат убитого ребенка находятся в реанимационном отделении больницы.Уголовное дело по данному факту ранее открыто главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю, ход расследования контролирует прокуратура. Как сообщалось, состояние женщины и ее 6-летнего сына медики оценивают как тяжелое, но стабильное.
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
