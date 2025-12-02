Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
Ход расследования об убийстве ребенка в Крыму, а также о покушении на его мать и малолетнего брата взято на контроль главой российского Следствия Александром... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ход расследования об убийстве ребенка в Крыму, а также о покушении на его мать и малолетнего брата взято на контроль главой российского Следствия Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ.В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.Уточняется, что потерпевшие мать и брат убитого ребенка находятся в реанимационном отделении больницы.Уголовное дело по данному факту ранее открыто главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю, ход расследования контролирует прокуратура. Как сообщалось, состояние женщины и ее 6-летнего сына медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступникаСтрашное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала винуМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму

Дело об убийстве ребенка в Крыму на контроле Бастрыкина

21:43 02.12.2025
 
Место преступления
Место преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Ход расследования об убийстве ребенка в Крыму, а также о покушении на его мать и малолетнего брата взято на контроль главой российского Следствия Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ.
В Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сказано в сообщении.
Уточняется, что потерпевшие мать и брат убитого ребенка находятся в реанимационном отделении больницы.
Уголовное дело по данному факту ранее открыто главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю, ход расследования контролирует прокуратура. Как сообщалось, состояние женщины и ее 6-летнего сына медики оценивают как тяжелое, но стабильное.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
