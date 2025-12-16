Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 16.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251216/v-feodosii-slyshna-strelba-1151708674.html
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии военные проводят стрелковые упражнения в районе четвертого причала. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T15:04
2025-12-16T15:16
феодосия
новости крыма
крым
безопасность
учения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии военные проводят стрелковые упражнения в районе четвертого причала. Об этом сообщили в администрации города.Власти города просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.Ранее в Симферополе проводились учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым".В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
феодосия
крым
феодосия, новости крыма, крым, безопасность, учения
В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии слышна стрельба у четвертого причала

15:04 16.12.2025 (обновлено: 15:16 16.12.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии военные проводят стрелковые упражнения в районе четвертого причала. Об этом сообщили в администрации города.

"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 16 декабря, с 15:00 до 17:00 будут проводиться стрелковые упражнения в районе 4 причала", – говорится в сообщении.

Власти города просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.
Ранее в Симферополе проводились учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым".
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
ФеодосияНовости КрымаКрымБезопасностьУчения
 
