Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

Полигон "Чауда" на Керченском полуострове закроют для посещения на полгода с 1 декабря. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

2025-11-26

2025-11-26T09:51

2025-11-26T10:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Полигон "Чауда" на Керченском полуострове закроют для посещения на полгода с 1 декабря. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.В связи с этим нахождение людей на территории полигона в указанный период времени запрещается, подчеркнули в районной администрации.Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметыВзрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы

крым

2025

Новости

