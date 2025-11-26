Рейтинг@Mail.ru
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
Полигон "Чауда" на Керченском полуострове закроют для посещения на полгода с 1 декабря. Об этом сообщили в администрации Ленинского района. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T09:51
2025-11-26T10:07
керченский полуостров
учения
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Полигон "Чауда" на Керченском полуострове закроют для посещения на полгода с 1 декабря. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.В связи с этим нахождение людей на территории полигона в указанный период времени запрещается, подчеркнули в районной администрации.Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
керченский полуостров
крым
керченский полуостров, учения, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

Полигон "Чауда" в Ленинском районе Крыма закрыли еще на полгода из-за учений военных

09:51 26.11.2025 (обновлено: 10:07 26.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Полигон "Чауда" на Керченском полуострове закроют для посещения на полгода с 1 декабря. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.
"В период с 1 декабря 2025 года по 30 мая 2026 года на полигоне "Чауда" будут проводиться работы с применением средств поражения", – сказано в сообщении.
В связи с этим нахождение людей на территории полигона в указанный период времени запрещается, подчеркнули в районной администрации.
Ранее сообщалось, что до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе.
Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
 
Керченский полуостровУченияНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
