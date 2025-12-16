Рейтинг@Mail.ru
Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией
Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией
На Запорожской АЭС повреждена линия связи между атомной и тепловой электростанциями после артобстрела украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T19:31
2025-12-16T19:51
евгений балицкий
новости
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
обстрелы всу
атомная энергетика
атаки всу
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
Новости
евгений балицкий, новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, атомная энергетика, атаки всу
Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией

После артобстрела Запорожской АЭС повреждена линия между атомной и теплоэлектростанцией

19:31 16.12.2025 (обновлено: 19:51 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС повреждена линия связи между атомной и тепловой электростанциями после артобстрела украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"ВСУ совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС. В результате артобстрела повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой электростанций", – проинформировал губернатор.

Специалисты ЗАЭС уточнили, что внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Радиационный фон в норме.
ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар, ранее прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС.
В сентябре из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
Депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа выразил мнение, что слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу.
По словам парламентария, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Евгений БалицкийНовостиЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Обстрелы ВСУАтомная энергетикаАтаки ВСУ
 
