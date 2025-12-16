https://crimea.ria.ru/20251216/artobstrel-zaes-narushil-svyaz-mezhdu-atomnoy-i-teploelektrostantsiey-1151721802.html

Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией

2025-12-16T19:31

2025-12-16T19:31

2025-12-16T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС повреждена линия связи между атомной и тепловой электростанциями после артобстрела украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Специалисты ЗАЭС уточнили, что внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Радиационный фон в норме.ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар, ранее прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС.В сентябре из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.Депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа выразил мнение, что слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу.По словам парламентария, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществЗапорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробностиВСУ ударили по центру Энергодара – что известно

