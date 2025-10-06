Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС
ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС
ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС
2025-10-06T19:42
2025-10-06T19:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС, сообщили в пресс-службе станции.Эти провокационные действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС в настоящее время поддерживается за счет резервных дизель-генераторов, напомнили в пресс-службе станции.И отметили, что только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы.Персонал станции не пострадал, разрушения носят незначительный характер. Специалисты ЗАЭС прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в этих экстремальных условиях. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем, проинформировали в пресс-службе станции.Слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа. По словам парламентария, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС

19:42 06.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС, сообщили в пресс-службе станции.
"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС", – сказано в сообщении.
Эти провокационные действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности. Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС в настоящее время поддерживается за счет резервных дизель-генераторов, напомнили в пресс-службе станции.
И отметили, что только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы.
Персонал станции не пострадал, разрушения носят незначительный характер. Специалисты ЗАЭС прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в этих экстремальных условиях. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем, проинформировали в пресс-службе станции.
Слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа. По словам парламентария, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам.
23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
